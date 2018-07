Dans les tribunes, on entend souvent que John McEnroe était le dernier caractériel qu’a enfanté le circuit pro. Ces mêmes personnes se plaignent du caractère lisse et des verbes creux des plus grands génies de la raquette. Ces mêmes personnes oublient bien évidemment quelques légendes comme André Agassi, Marat Safin, Goran Ivanisevic et plus récemment Nick Kyrgios pour n’en citer que quelques-uns.