David Goffin (ATP 11) est en train de faire fameusement parler de lui à l'Australian Open.

Sa victoire contre Dominic Thiem (ATP 8), lundi, en huitième de finale, et surtout la manière avec laquelle elle a été conquise, a impressionné les observateurs. Parmi eux, le Suédois Thomas Johansson, son ancien coach, présent à Melbourne pour disputer le Tournoi de Légendes avec son compatriote Jonas Björkman.

"Je ne suis pas surpris", a-t-il confié, mardi, dans le restaurant des joueurs. "Je sais que David a le niveau. Il a sa place en deuxième semaine d'une levée du Grand Chelem. J'ai en revanche été charmé par son match contre Thiem. Il aurait été facile pour lui de perdre pied après avoir concédé le premier set. Il s'est au contraire brillamment repris. Il a été mentalement très fort et physiquement aussi, car les conditions de jeu étaient très difficiles..."

Vainqueur lui-même à la surprise générale à Melbourne en 2002, Thomas Johansson pense que David Goffin peut très bien continuer l'aventure, alors qu'il affrontera Grigor Dimitrov (ATP 15) pour une place en demi-finale mercredi.

"Je considère que tout le monde a sa chance. Honnêtement. Pourquoi ne pourrait-il pas battre Nadal, Federer ou Wawrinka? Maintenant, c'est d'abord sur Dimitrov qu'il doit se concentrer. Ce sera différent de Thiem, car il joue bien lui aussi. Il a plus de variété dans son tennis. Il peut venir au filet, et à mon avis il va le faire, car il sait que du fond du court, David est très fort. Mais David peut parfaitement le battre. Et son quart de finale perdu à Roland Garros contre Thiem devrait pouvoir l'aider. A Paris, tout était neuf pour lui. Ici, il a l'air à l'aise et en confiance..."