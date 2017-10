Maria Sharapova, 86e mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Tianjin, samedi en Chine.

La Russe de 30 ans jouera sa première finale depuis 2015. Elle tentera dimanche face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 102) de remporter un 36e titre WTA dans cette épreuve sur surface dure dotée de 500.000 dollars. Un succès serait son premier depuis son retour sur le circuit en avril, après 15 mois de suspension pour dopage. En demi-finale, Sharapova n'a pas tremblé face à la Chinoise Peng Shuai (WTA 25). Elle s'est imposée 6-3 et 6-1 en 1h18.

Sabalenka a éliminé dans l'autre demi-finale l'Italienne Sara Errani, ancienne N.5 mondiale désormais classée au 280e rang et sortie des qualifications. Elle s'est imposée 6-1 et 6-3 en 59 minutes. A 19 ans, Sabalenka tentera de remporter son premier titre WTA. Elle n'a jamais joué contre Sharapova.





Hong Kong: la Russe Anastasia Pavlyuchenkova opposée à l'Australienne Daria Gavrilova en finale

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 21e mondiale, affrontera dimanche en finale du tournoi de tennis WTA de Hong Kong l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 22). En demi-finale de cette épreuve sur surface dure dont la dotation s'élève à 500.000 dollars, la protégée de Simon Goffin a éliminé la Chinoise Wang Qiang (WTA 48) 6-3 et 6-4 en 1h14. Gavrilova a écarté dans la première demi-finale l'Américaine Jennifer Brady (WTA 70) 6-0 et 7-5 en 1h22.

La Russe de 26 ans, visera son 11e titre à l'occasion de sa 17e finale. Elle compte déjà deux titres en 2017 à Rabat et Monterrey.

L'Australienne, âgée de 23 ans, jouera sa 4e finale et la 3e de l'année. Elle s'est imposée à New Haven, son seul titre. Gavrilova a perdu à Strasbourg et s'est aussi inclinée en finale à Moscou en 2016.