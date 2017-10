David Goffin (ATP 11) s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Tokyo, une épreuve ATP disputée sur surface dure dotée de 1.563.795 dollars, vendredi au Japon.

Il a battu en deux sets le Français Richard Gasquet (ATP 30) sur le score de 7-5, 6-2 après 1 heure et 38 minutes de jeu. Après une première manche accrochée (7-5), le Liégeois de 26 ans a largement dominé le Biterrois dans la seconde (6-2). Pourtant auteur de 8 aces, David Goffin n'a passé que 55% de ses premières balles.

Il défiera, dans le dernier carré, l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 29/N.8), vainqueur plus tôt de l'Américain Steve Johnson (ATP 46) en deux manches, 6-0, 7-5. Ce sera le quatrième duel entre les deux joueurs. Goffin mène 2-1 contre l'Argentin de 25 ans, qu'il a battu cette saison à Miami en trois sets serrés. L'année dernière, le droitier de Buenos Aires s'était imposé en demi-finale du tournoi d'Anvers contre 'la Goff'.

Le Belge défend beaucoup de points ATP à Tokyo. Il avait disputé la finale l'an dernier et s'y était incliné face à l'Australien Nick Kyrgios.

David Goffin, vainqueur du tournoi de Shenzhen la semaine dernière, est toujours en course pour disputer son 2e Masters consécutif. Il se jouera du 12 au 19 novembre à Londres.





Goffin n'est plus qu'à 15 points de Querrey, virtuel dernier qualifié pour le Masters

David Goffin (ATP 11) est peut-être parti pour faire d'une pierre deux coups au tournoi ATP 500 de Tokyo, où il s'est qualifié vendredi pour les demi-finales à la suite d'une victoire 7-5, 6-2 contre le Français Richard Gasquet (ATP 30). Le Liégeois, 26 ans, s'est en tout cas déjà rapproché d'une place aux ATP Finals, le Masters de tennis qui réunira à Londres, du 12 au 19 novembre, les huit meilleurs joueurs de l'année 2017.

David Goffin a remporté vendredi au Japon son septième match consécutif. Cela lui permet de faire une remontée très intéressante à 'l'ATP Race To London', le classement depuis le 1er janvier 2017 qui qualifie les joueurs pour le Masters. Treizième après sa victoire dimanche au tournoi de Shenzhen, le N.1 belge a déjà gagné deux places, dépassant Andy Murray (ATP 3), qui risque de ne plus jouer cette saison, et le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 16), finaliste du dernier US Open.

Mais surtout, avec un total de 2.330 points, David Goffin ne pointe désormais plus qu'à 15 petites unités de l'Américain Sam Querrey (ATP 15), battu au premier tour à Tokyo par ce même Richard Gasquet. Le colosse de San Francisco, demi-finaliste à Wimbledon, est en effet 10e de la Race, mais vu que Novak Djokovic (ATP 6) et Stan Wawrinka (ATP 9) ne joueront plus cette saison, c'est lui qui occupe actuellement la dernière place qualificative.

Bref, si David Goffin bat ce samedi l'Argentin Diego Schwartzmann (ATP 29) en demi-finale, il sera virtuellement qualifié pour le Master.