Toni Nadal : "Rafa est prêt"

Tennis

L’entraîneur et oncle de Rafael Nadal pense que l’actuel 5e joueur mondial peut de nouveau viser haut en cette fin de saison.

Qu’avez-vous pensé de son match du troisième tour face à Andrey Kuznetsov (6-1, 6-4, 6-2) ?

"Je pense que Rafa a joué son meilleur match du tournoi pour le moment. Il a fait moins de fautes, a connu moins de hauts et de bas. Dans les autres matches, il avait de bons passages puis perdait un peu le fil. Là, il a aussi bien bougé, est arrivé très tôt sur la balle, et a été dans le bon timing au niveau de ses frappes."

Comment va son poignet gauche ?

"Le poignet va beaucoup mieux. Cette année, nous n’avons pas eu de chance en Grand Chelem : il n’a pas bien joué à Melbourne mais avait quand même eu une chance de gagner ce match, à Paris il arrivait avec un bon niveau mais il s’est blessé au poignet et derrière on n’a pas pu jouer à Wimbledon. Ici c’est la dernière chance de pouvoir faire quelque chose en Grand Chelem cette saison. On est habitué à faire avec les blessures; ce n’est pas un problème."

Peut-on dire que les Jeux Olympiques l’ont parfaitement relancé avant New York ?

"Rio a été très important, oui. On est arrivé après seulement une heure d’entraînement par jour pendant dix jours, et on a dû décider si on pouvait jouer ou pas. On a décidé d’y aller et, au final, il a très bien joué face à de bons joueurs, a commencé à retrouver son meilleur tennis comme à Rome par exemple. On a beaucoup travaillé et il est prêt, je pense, pour faire de très bonnes choses en cette fin de saison."