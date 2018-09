Jo-Wilfried Tsonga vit une saison très difficile où il a plus hanté les salles de revalidation que les courts de tennis.

A de multiples moments, il a espéré revenir sur le circuit. A Metz, la semaine dernière, il songeait sérieusement vivre une fin de saison plus classique, mais... "je me suis fait mal à Metz", confie le Manceau.

Une IRM a décelé une lésion aux abdos. Il est donc à nouveau sur la touche pour 2 à 3 semaines. "J'espère que je serai en capacité de jouer à Anvers. Ça fait quelque temps maintenant que je ne tire plus de plans sur la comète. Je n'irai que si je suis compétitif. Le plus important, c'est de pouvoir me dire à la fin de l'année que je suis prêt pour 2019."

Alors que le mois d'octobre approche, Tsonga, retombé à la 76e place mondiale, n'a disputé que 7 matches avec seulement 4 victoires.

Le tenant du titre à Anvers veut croire que la Belgique lui rendra un peu le sourire.