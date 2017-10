"Wilfried c’est belge ? Cool, j’aurais appris quelque chose. Mais bon, moi c’est Jo-Wilfried. Et c’est français." Jo-Wilfried Tsonga plaisante. Il est content et ça se voit.

Après avoir été sur le carreau pour la tournée asiatique à cause d’une fissure dans le cartilage du genou droit, il reprend enfin le chemin des courts ce jeudi à Anvers. "Le moment était idéal pour signer mon retour après un mois d’absence", explique-t-il. "Je retape la balle depuis dix jours mais la compétition me manquait. Je me suis décidé sur le tard mais j’ai pu participer via Sébastien Grosjean."

Si vous avez décidé de vous aligner, c’est que vous êtes prêt à gagner…

"Dès que je participe à un tournoi, c’est avec l’ambition d’aller le plus loin possible. Je joue ici avant d’aller à Vienne puis à Bercy et j’ai envie de gagner des points pour ne pas chuter au classement. Je suis venu à Anvers dans l’idée de pouvoir gagner ce tournoi. Je m’en sens capable. En plus, c’est en indoor, où mon jeu est le plus efficace."

Vous travaillez en fonction de la finale de la Coupe Davis ?

"Je ne fais pas spécialement en fonction de cela. C’est dans un coin de ma tête, oui, et être fit pour jouer cette finale est un objectif. Mais je veux surtout retrouver mes sensations."

Gagner ici enverrait un message fort aux Belges…

"Il n’est pas question de penser cela. Je ne suis certainement pas venu ici pour polémiquer. Oui, je suis en Belgique à un gros mois d’une finale France-Belgique mais je ne réfléchis pas à cela."

Il y a quand même beaucoup de Belges et de Français réunis sur un seul tournoi…

"Ça arrive tout le temps. Il n’y a presque plus un tournoi sans un Belge… Et pareil pour les Français. C’est chouette, car nous nous entendons très bien. C’est le cas de cette génération, mais également de la précédente. Je suis certain que ce sera encore comme ça par la suite. La langue nous permet d’avoir une super-ambiance entre nous."

Avez-vous besoin de bien jouer pour être en pleine forme en clôture de saison ?

"Je dois rejouer pour repartir sur de bonnes bases pour la suite."

Le fait d’avoir été forcé de prendre du repos à cause de votre blessure est-il un avantage ?

"Je ne sais pas trop car, personnellement, j’ai juste envie de jouer." (sourire)

Vous avez déjà évolué sur le sol belge ?

(Il réfléchit) "Je ne pense pas… En junior, oui. C’était à l’Astrid Bowl, à Charleroi. J’avais d’ailleurs affronté Steve (Darcis) . Je pense l’avoir battu mais je n’en suis même plus certain."