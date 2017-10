Jo-Wilfried Tsonga participe au tournoi d'Anvers après une blessure au genou.

Jo-Wilfried Tsonga arrive avec de grandes ambitions à l'European Open où il sera tête de série numéro 2 derrière David Goffin. Invité de dernière minute, le Français de 32 ans veut réaliser une grosse performance. "Si je suis là, c'est que je me sens prêt à jouer pour un beau résultat. Et dans un ATP 250, cela signifie jouer pour soulever le trophée. J'ai pour habitude de toujours vouloir aller le plus haut possible."

Il a rassuré sur sa blessure au genou qui l'a écarté des courts pour quelques semaines. "Cela me fait plaisir de retrouver la compétition. J'ai dû rester au repos puis suivre une rééducation mais je joue déjà depuis 10 jours. Je me sens bien."

Même avec la Coupe Davis est en toile de fond, surtout quand l'un des ténors français vient jouer sur le sol belge, Tsonga refuse de mettre la finale face aux Belges comme priorité. "Ce tournoi d'Anvers est important pour retrouver le chemin des courts. Le tennis me manquait. Je ne travaille pas spécialement en fonction de la Coupe Davis. C'est dans un coin de notre tête, oui. Mais je veux surtout retrouver mes sensations. Il n'est pas question de penser à envoyer un message fort à David Goffin ou Steve Darcis en faisant un bon tournoi."