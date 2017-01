Les soeurs Williams vont disputer la finale de l'open d'Australie, ce qui prouve tout de même que le niveau actuel du tennis féminin est très bas. D'aucuns, dès lors, se prennent à rêver d'un deuxième come-back de Kim Clijsters sur le circuit, car Venus et Serena sont des femmes de sa génération.

"Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a posé la question ces derniers jours", a avoué la Limbourgeoise sur le plateau de Van Gils & Gasten, une émission de la chaîne flamande Één. "Mais quand je vois à quel point le tennis féminin est devenu physique ces dernières années, je me dis que je devrais m'entraîner énormément pour retrouver mon niveau. Et avec les enfants (ndlr: elle en a trois), ça me paraît vraiment très difficile."