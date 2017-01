Arthur De Greef (ATP 142) a franchi le premier tour du challenger de Rennes (85.000 €) en battant le Slovaque Norbert Gombos (ATP 138) sur le score de 5-7, 6-3, 6-3.

C'est une belle performance car, outre le fait qu'il est légèrement mieux classé, le Slovaque est un gros serveur qui a déjà remporté un challenger sur surface dure l'année dernière à Brest (il avait battu Yannik Reuter en finale).

"Moi, ce n'était que mon troisième tournoi sur ce genre de surface", dit le Bruxellois. "Je savais que j'étais capable de bien jouer mais j'appréhendais tout de même un peu."

Mené 5-7, De Greef ne s'est pas démonté, même pas quand son adversaire est revenu de 4-0 à 4-3 dans la deuxième manche. Progressivement, il a imposé son jeu, avec quelques belles amorties. "Sans amorties, le tennis n'est pas gai", sourit-il.

Au tour suivant, De Greef affrontera Paul-Henri Mathieu (ATP 75), tête de série n°2, ou le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 206). "Polo doit se méfier, je ne mettrais pas ma main à couper qu'il va gagner", dit Arthur. "Mais si c'est lui, je l'ai déjà joué sur dur à Mouilleron et j'avais perdu deux fois 6-4, ce sera un beau challenge."

Cette qualification met en tout cas du baume au coeur de De Greef, pas sélectionné par Johan Van Herck pour le match de Coupe Davis en Allemagne.

"Jouer en Coupe Davis est l'un des objectifs de ma saison mais je m'attendais un peu à ne pas être repris cette fois", dit De Greef. "Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont très bien joué en double contre le Brésil tandis que David Goffin et Steve Darcis sont indiscutables. "

A l'avenir, Arthur De Greef compte également jouer davantage en doubles dans les tournois. "Je m'étais inscrit ici mais le cut est anormalement élevé pour un challenger. Joris et Ruben ne sont d'ailleurs pas rentrés non plus", dit-il. "Quand ce sera possible et en fonction de son poignet, je jouerai en double avec Steve Darcis. Mais Olivier Rochus, mon coach, envisage aussi de demander une dérogation à l'ATP pour pouvoir jouer avec moi."