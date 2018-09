David Goffin s'est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de l'US Open à New York.



Le Belge, 10e joueur mondial, a remporté le matche contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 58) 6-4, 6-1, 7-6 (7-4) en 2 heures et 16 minutes. C'était la 4e rencontre entre notre compatriote de 27 ans et le joueur allemand. David Goffin avait également remporté les E précédents matches.

Goffin parvient à se qualifier pour les huitièmes de finales pour la 2e année consécutive.

Il affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le Croate de 29 ans Marin Cilic (ATP 7) et l'Australien de dix ans son cadet, Alex de Minaur (ATP 45).