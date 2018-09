L'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 3), a rallié les quarts de finale de l'US Open de tennis sans avoir perdu un set grâce à sa victoire en trois manches, 6-4, 6-3, 6-1, face au Croate Borna Coric (ATP 20), dimanche à Flushing Meadows.

Demi-finaliste il y a un an et sacré en 2009 à Flushing Meadows, Del Potro (29 ans) affrontera le géant John Isner (2,08 m), 11e joueur mondial et dernier Américain en course côté messieurs pour une nouvelle place dans le dernier carré.

Sous les encouragements sonores et chantés - comme deux jours plus tôt contre Verdasco - d'une dizaine de ses amis d'enfance qui ont fait spécialement le déplacement depuis Tandil, sa ville natale, le grand Argentin (1,98 m), bien que breaké une fois, n'a jamais été vraiment en danger. Encore moins après que Coric s'est fait masser au niveau des adducteurs puis strapper la cuisse droite, à 5 jeux à 2 dans le deuxième set.

Auteur de 33 coups gagnants pour 24 fautes directes, "Delpo" a bouclé la partie en à peine plus de deux heures.

Avec Roger Federer (opposé à Millman en huitièmes de finale lundi), ils sont les deux seuls à ne pas avoir encore perdu le moindre set.

"C'est important pour le corps, les jambes, pour la condition physique", a estimé Del Potro.