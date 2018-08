Elise Mertens (WTA 15) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, vendredi, en disposant de la Tchèque Barbora Strycova (WTA 23) en deux sets: 6-3; 7-6 (7/4).



La rencontre a duré deux heures et six minutes. Au tour suivant, la Louvaniste affrontera la gagnante du duel opposant l'Américaine Sloane Stephens (WTA 3), tenante du titre à Flushing Meadows, et la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 79), ex-numéro 1 mondiale.

C'est la première fois que la joueuse belge atteint les huitièmes de finale du tournoi new-yorkais. Lors des deux précédents éditions, elle avait été sortie dès le premier tour.