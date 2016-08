US Open: Goffin déjà sorti par le 122e mondial, Wawrinka trop fort pour Verdasco

Rédaction en ligne, Belga et AFP Publié le mardi 30 août 2016 à 21h07 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 22h38

Tennis

Notre compatriote a connu une véritable déconvenue à Flushing Meadows.

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Flushing Meadows, New York.

Le Liégeois, 12e tête de série et 14e joueur du monde, a été surpris par le jeune Américain de 19 ans, Jared Donaldson, 122e au classement ATP et issu des qualifications. Tout allait pourtant bien pour David Goffin qui menait 4-2 dans le deuxième set après avoir remporté le premier (6-4), mais le match a basculé ensuite. Jared Donaldson s'est imposé 4-6, 7-5, 6-4 et 6-0 en 2 heures 39 minutes.

Au deuxième tour, Jared Donaldson rencontrera soit le Serbe Viktor Troicki, 30 ans, 32e mondial, soit le Moldave Radu Albot (ATP 97), 26 ans.

La veille, Steve Darcis, 32 ans, 106e mondial, avait réussi lui à renverser la vapeur, après avoir été mené 2 sets à 0 et sauvant deux balles de match dans le troisième set, face à l'Australien Jordan Thompson, de dix ans son cadet, 91e mondial, 5-7, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 et 7-5 au bout de plus de 4 heures de match (4h11). Le Liégeois sera opposé à John Isner (N.20), 21e mondial, 31 ans, au deuxième tour.





Abandon de Kohlschreiber et Dolgopolov au premier tour

Le Français Nicolas Mahut et l'Espagnol David Ferrer n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de leur rencontre pour se qualifier pour le deuxième tour de l'US Open.

Leurs adversaires au premier tour ont en effet abandonné en cours de rencontre. Nicolas Mahut (ATP 42) menait 2 sets à 0 (6-3, 7-5) face Philip Kohlschreiber (N.25), 26e mondial, lorsque l'Allemand a abandonné. Kohlschreiber avait déclaré forfait pour les jeux Olympiques de Rio en raison d'une fracture de stress au pied.

David Ferrer, 13e joueur du monde, menait quant à lui 6 jeux à 5 dans le premier set lors que l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (ATP 57) a abandonné.





Wawrinka trop fort pour Verdasco

Le Suisse Stan Wawrinka, 3e joueur mondial, a disposé de l'Espagnol Fernando Verdasco (N.46) en trois sets (7-6 (7/4), 6-4, 6-4) au 1er tour de l'US Open.

Au prochain tour, Wawrinka, demi-finaliste de l'US Open 2015, sera opposé à l'Américain Denis Kudla (N.128) ou à l'Italien Alessandro Giannessi (N.243).





Le slice de Flipkens charme Halep... sous les yeux de Nadia Comaneci

Kirsten Flipkens (WTA 56) n'aura pas éprouvé beaucoup de plaisir à se produire mardi dans le stade Arthur Ashe new look pour son entrée en lice à l'US Open. La petite Campinoise, 30 ans, qui avait encore brillé aux Jeux Olympiques à Rio, aurait sans doute carrément préféré jouer à huis clos et avec le toit coulissant fermé tant elle n'a pas eu voix au chapitre contre la Roumaine Simona Halep (WTA 5).

Le score - 6-0, 6-2 en une heure à peine - en dit d'ailleurs plus qu'un long discours. "Halep est une joueuse qui ne me réussit pas. J'avais déjà perdu quatre fois contre elle. Comme tirage, ce n'était pas un cadeau", a glissé 'Flipper', qui n'a réussi à frapper que 11 coups gagnants.

Simona Halep, en revanche, s'est bien amusée. Sous les yeux de son illustre compatriote, la gymnaste Nadia Comaneci, présente dans son box, la joueuse de Constanta, 24 ans, a quasiment réussi tout ce qu'elle a entrepris, à l'exception d'une double faute sur balle de match à 6-0, 5-0.

"Peut-être que j'avais peur que ce soit trop parfait", souriait la Roumaine. "Pour ce match, je me donnerais un 9 (NdlR: sur 10)", a-t-elle ajouté, faisant référence aux 10 que Nadia Comaneci avait obtenus aux Jeux de Montréal en 1976 en gymnastique.

"Flipkens frappe beaucoup de slices, mais j'aime ce type de jeu. Quand la balle arrive lentement, j'ai suffisamment de temps pour faire ce que je veux".

Kirsten Flipkens, elle, tâchera de se rattraper en double aux côtés de la jeune Suissesse Belinda Bencic.