L'arbitre de tennis suédois Mohamed Lahyani, descendu de sa chaise en plein match pour s'adresser en tête-à-tête à Nick Kyrgios lors du deuxième tour de l'US Open, a été suspendu par l'ATP pour deux semaines en octobre et percevra donc un demi salaire.

Lahyani n'officiera donc pas pour l'Open de Chine à Pékin et le Masters 1000 de Shanghai. Il devrait retrouver sa place sur la chaise à l'occasion du tournoi de Stockholm qui débute le 15 octobre.

Kyrgios était mené d'un set et d'un break (6-4, 3-0) par le Français Herbert quand l'arbitre a profité d'un changement de côté pour descendre de sa chaise et se poster devant l'Australien de 23 ans.

"Je veux t'aider. (...) Tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais", l'entend-on lui dire.

Quelques jeux plus tard, Kyrgios débreakait et finissait par remporter le second set au jeu décisif (8 points à 6). Puis il empochait les deux manches suivantes pour s'imposer en quatre sets (4-6, 7-6 (8/6), 6-3, 6-0).