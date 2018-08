Il fallait de la trempe et du sang-froid, ce lundi, sur ce court n° 10 en mode sauna et c’est exactement ce dont a fait preuve Elise Mertens (6-2, 6-7 (5), 7-5). À 4-2 pour Nara dans le troisième set et alors que le kiné tentait de détendre le cou et l’épaule droite de la Belge, les choses semblaient très mal engagées. Encore plus car il y avait beaucoup de frustration à gérer pour Mertens qui avait mené 6-2, 6-5 et 40-0 sur son service avant de laisser filer trois balles de match, dont la dernière sur une double faute.

(...)