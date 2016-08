US Open: Mertens et Van Uytvanck éliminées au premier tour

Tennis

Elise Mertens a réussi à prendre un set à l'Espagnole Garbine Muguruza au premier tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de l'année, mais a été éliminée ensuite par la numéro 3 mondiale, lauréate à Roland Garros, lundi à Flushing Meadows.

Pour sa première participation à un tableau final du Grand Chelem, Elise Mertens, 20 ans, 137e mondiale, avait hérité de Garbine Muguruza (N.3). La Louvaniste, sortie des qualifications, a surpris l'Espagnole dans le premier set en l'emportant 6 jeux à 2 en 30 minutes. Muguruza a empoché ensuite la deuxième manche 6 jeux à 0, mais a du encore batailler dans le troisième set pour finalement venir à bout d'Elise Mertens, 2-6, 6-0 et 6-3 en près de deux heures de match (1h56 minutes).

Alison Van Uytvanck, 22 ans, 112e mondiale, repêchée des qualifications, a été éliminée également au premier tour, battue en deux sets par la Chinoise Yafan Wang, 22 ans également, 163e mondiale, aussi issue des qualifications, 6-3, 7-6 (7/4).

Elise Mertens, et Alison Van Uytvanck avaient rejoint Yanina Wickmayer (WTA 38) et Kirsten Flipkens (WTA 56) dans le tableau final à l'US Open. Wickmayer et Flipkens sont au programme de la 2e journée mardi.





