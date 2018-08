Elise Mertens (n°15) - Kurumi Nara (Jap): 6-2, 6-7 (5)

Elise Mertens démarre son US Open face à la Japonaise Kurumi Nara. Mertens, qui avait remporté 7 de ses 10 derniers matches, arrivait en confiance à New York. Pour sa part, la joueuse asiatique n'a remporté que deux de ses dix derniers matches. Sa dernière victoire remonte aux qualifications à Eastbourne en juin. L'écart entre les deux joueuses s'est vite senti sur le terrain.

La Limbourgeoise provoquait déjà 3 balles de break dans le premier jeu, mais la Japonaise tenait le coup (1-0). Mertens s'emparait sans sourciller de sa mise en jeu avant d'enchaîner avec un premier break sur sa 4e balle de break du match (1-2). Mertens cherchait encore sa vitesse de croisière. Elle devait sauver une balle de break pour se détacher à 3-1. Chacune prenait son service assez facilement (4-2). Le deuxième break tombait encore du côté belge (5-2) en 35 minutes.

Lors du premier set, Elise Mertens n'avait pas eu besoin de sortir toute sa panoplie de coups même si elle devait se méfier de la combativité d'une Japonaise peu puissante.

Nara gardait la pression en prenant son jeu de service sans souci (0-1). Le match changeait petit à petit d'âme. Nara en profitait pour convertir sa 2e balle de break (0-2). Le score affichait déjà 0-3 en 11 petites minutes. Mertens multipliait les fautes (5 contre 3) pendant que la Japonaise lâchait ses coups gagnants (6 contre 3). Sur le terrain, l'échange était désormais dicté par Nara qui s'offrait un jeu blanc et 0-4. L'hémorragie prenait fin. Mertens effaçait l'un de ses deux breaks de retard (1-4). Profitant de fautes directes de Nara, Mertens revenait à 2-4. La Belge ne contrôlait toujours pas l'évolution des points, mais ils tournaient dans son sens. A 4-2, elle convertissait sur une nouvelle faute de Nara sa 2e balle de break (3-4). Elle calait depuis plusieurs jeux pourtant à 5 coups gagnants. Mertens se contentait de mettre la balle sur le terrain.

Après avoir perdu le contrôle durant 7 jeux, Elise Mertens sortait enfin ses coups gagnants pour revenir à 4-4. Les cordes se tendaient et les fautes n'étaient jamais loin. Malgré un retour de 40-0 à 40-30, Mertens laissait filer Nara qui s'en sortait bien. Nara mettait la pression jusqu'à 40-40 sur la Belge qui tenait le coup 5-5. L'orage venait de passer dans le jeu de Mertens qui réalisait un nouveau break pour prendre pour la première fois les commandes dans cette deuxième manche très irrégulière. Pour conclure le match, elle se détachait à 40-0 avant de voir un dernier sursaut de Nara (40-40). La Japonaise gommait même son break en alignant 5 points de suite. Ce set complètement surréaliste se jouait donc au tie-break à l'image du set: décousu.

Tie-break Mertens -Nara 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 5-7

Vexée par la tournure du match, Elise Mertens prenait la tête sur un jeu blanc. Mertens sauvait 2 balles de 1-1 pour convertir sa première balle de break (2-0). Nara commettait plus de fautes : 5 contre 1. Mertens ne parvenait pas à se détendre et concédait à son tour son service malgré deux balles de 3-0. Le scénario se répétait. Magré deux balles de 3-1, Mertens gaspillait encore et laissait l'accrocheuse joueuse japonaise revenir à 2-2. Nara alignait un 3e jeu de rang en breakant à nouveau Mertens trop facilement. Elise Mertens demandait un temps mort médical.

De retour sur le terrain, Mertens continuait son calvaire face à Nara. Elle était traitée au niveau du coup et des épaules. Nara se détachait à 2-4. Courageusement, elle restait dans le match (3-4) et revenait même à 4-4 avant de mener 5-4. Enfin, elle prenait son jeu de service malgré une épaule endolorie.