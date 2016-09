US Open: Monfils hué par une partie du public, Djokovic et Wawrinka à la rescousse

Tennis

Le N.1 mondial Novak Djokovic est passé par tous les états lors de sa victoire en demi-finales de l'US Open face au Français Gaël Monfils qui a tenté un coup de poker avec des choix tactiques déroutants.

"J'ai connu plusieurs phases durant cette rencontre, je dois le reconnaître", a déclaré le Serbe après son succès 6-3, 6-2, 3-6, 6-2.

"J'ai eu des phases où (Monfils) m'a énervé, des phases où il m'a amusé par ce qu'il tentait de faire et des phases où je me suis exaspéré moi-même en le laissant déranger mon jeu et mon rythme", a-t-il poursuivi.

Cette demi-finale très attendue entre le tenant du titre et Monfils, l'un des joueurs les plus spectaculaires du circuit, n'a pas tenu ses promesses et a été marqué par un changement de tactique par le Français qui a tenté de perturber son adversaire en ralentissant le rythme des échanges dans le premier set.

Monfils a été hué par une partie du public et critiqué par des observateurs comme l'ancien joueur John McEnroe, désormais consultant TV.

Mais Djokovic a défendu Monfils en le présentant comme "un mec bien": "Je le connais depuis longtemps, je n'ai pas pris ce qu'il a fait comme une attaque personnelle, il a juste essayé des choses".

Le Suisse Stan Wawrinka, qui jouera en finale contre Djokovic, a défendu aussi Monfils, un ami proche. "J'ai regardé une grande partie du match et je pense que Gaël était tout simplement nerveux", a expliqué le N.3 mondial après sa victoire en demi-finales contre le Japonais Kei Nishikori (4-6, 7-5, 6-4, 6-2).

"Chacun réagit de façon différente, il lui a fallu un certain temps pour évacuer sa nervosité, c'est son style, il a voulu évacuer la pression", a-t-il poursuivi, en référence à la décision de Monfils, mené 5-0 dans le 1er set, de tenter de perturber Djokovic avec une stratégie négative.

Le Suisse a en revanche critiqué "les anciens joueurs américains" qui s'en sont pris à Monfils durant le match: John McEnroe qui, consultant TV de la chaîne de télévision ESPN, a ainsi regretté "le manque de professionnalisme" de Monfils, battu en quatre sets 6-3, 6-2, 3-6, 6-2.

"Il y avait un peu de manque de respect de leur part, j'ai trouvé", a accusé Wawrinka.