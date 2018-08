Le Suisse Stan Wawrinka s'est hissé au deuxième tour de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem 2018, lundi à Flushing Meadows.

Le Suisse, 101e mondial, a battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 8/N.8) en trois sets et 2h26 de jeu: 6-3, 6-2 et 7-5. C'était le premier match de 'Stan The Man' à l'US Open depuis son sacre en 2016 et sa victoire en finale contre Novak Djokovic. Blessé au genou en 2017, il avait dû faire l'impasse sur la défense de son titre.

Lundi pour son retour, le Suisse n'a pas tremblé dans le choc de ce premier tour. "Je savais que ça serait un match difficile. Le niveau de jeu était très bon. Je suis très content, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de positif à tirer de ce match. C'est super d'être de retour sur ce court et de gagner", a dit le Suisse de 33 ans.

Wawrinka tentera d'atteindre, pour la première fois cette saison, le 3e tour d'un tournoi majeur. Pour ce faire, il devra écarter le jeune Français Ugo Humbert (ATP 139), sorti vainqueur en trois sets d'un duel de qualifiés contre l'Américain Collin Altamirano (ATP 345).