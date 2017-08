Stan Wawrinka doit se faire opérer au genou et mettre un terme à sa saison. C'est ce que le Suisse, quatrième joueur mondial, a annoncé vendredi. Il manquera notamment l'US Open, dont il est le tenant du titre.

Plus tôt dans la semaine, Wawrinka avait déclaré forfait pour les tournois de Montréal et Cincinnati. "Je suis triste d'annoncer qu'après avoir discuté avec mon équipe et le médecin, je dois prendre la difficile décision de subir une opération au genou", a écrit sur Facebook Wawrinka. "C'est la seule solution pour être sûr de pouvoir à nouveau être compétitif au plus haut niveau pendant plusieurs années."

Lauréat de 16 titres ATP, Wawrinka, 32 ans, n'a remporté cette année que le tournoi de Genève. Il avait atteint la finale de Roland-Garros, perdue contre Rafael Nadal, et été éliminé dès le 1er tour de Wimbledon par le Russe Daniil Medvedev.