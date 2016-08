US Open: Steve Darcis s'incline en 4 sets contre John Isner au 2e tour

Tennis

Steve Darcis a été éliminé au 2e tour de l'US Open, mercredi à New York. Le Liégeois, 106e joueur mondial, s'est incliné en quatre sets 6-3, 6-4, 6-7 (10-12) et 6-3 face à l'Américain John Isner, 21e mondial et 20e tête de série du dernier Grand Chelem de l'année. La rencontre a duré 2 heures et 54 minutes.

En huit participations au tableau final, Steve Darcis, qui était issu des qualifications, n'a jamais réussi à aller plus loin que le 2e tour à Flushing Meadows.

Darcis éliminé, il n'y a plus de joueur belge en simple messieurs. David Goffin, 12e tête de série et 14e joueur, avait été sorti au 1er tour mardi par le jeune Américain de 19 ans, Jared Donaldson, 122e au classement ATP et issu des qualifications.