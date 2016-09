US Open/hommes: Del Potro frappe fort face à Ferrer

Tennis

Thiem, tout juste 23 ans, est passé complétement à côté du début de match contre Carreno, vainqueur dimanche dernier de son premier titre ATP à Winston-Salem.

Le demi-finaliste de Roland Garros en juin a ensuite retrouvé son tennis et n'a plus trembler.

Au prochain tour, il sera opposé soit à l'Argentin Juan Martin del Potro (N.142), soit à l'Espagnol David Ferrer (N.13).





Del Potro frappe fort face à Ferrer

L'Argentin Juan Martin del Potro a confirmé samedi qu'il faudrait compter sur lui lors de l'US Open avec sa nette victoire face à l'Espagnol David Ferrer, 13e mondial, samedi au 3e tour.

Del Potro, vainqueur de l'épreuve en 2009 mais privé de compétition lors des deux dernières saisons en raison de blessures aux poignets, s'est imposé en trois sets 7-6 (7/3), 6-2, 6-2.

Il n'avait plus participé à l'US Open depuis 2013 et il faut remonter à l'édition 2013 de Wimbledon pour trouver trace de son dernier 8e de finale en Grand Chelem.

L'Argentin, 142e mondial et bénéficiaire d'une invitation, sera opposé en 8e de finale à l'Autrichien Dominic Thiem (N.10), vainqueur plus tôt dans la douleur de l'Espagnol Pablo Carreno (1-6, 6-4, 6-4, 7-5).

"C'est vraiment très spécial pour moi de retrouver ce stade et ce public, après ma troisième blessure, j'ai été tout près d'arrêter le tennis et me retrouver ici est quelque chose d'extraordinaire", a-t-il insisté.

"Je reviens peu à peu à mon meilleur niveau, j'espère continuer", a ajouté Del Potro, très soutenu par le public de Flushing Meadows.

Revenu sur le circuit en février, Del Potro, 27 ans, n'avait pas participé à Roland-Garros en juin et avait été éliminé dès le 3e tour de Wimbledon le mois suivant.

Il a fait forte impression durant les JO-2016 de Rio où il a décroché la médaille d'argent en simple.