Flash-back. Regard dans le rétro. C’était le 1er juin dernier à Roland-Garros. Opposé à l’Argentin Horacio Zeballos, David Goffin se prend les pieds dans une bâche de fond de court. La cheville se tord. On redoute aussitôt le pire, comprenez une fin de saison prématurée. Heureusement, les premiers diagnostics son rassurants. Il n’y a pas d’arrachement ligamentaire mais un gros oedème. Dans un premier temps, le joueur liégeois envisage même de reprendre du service à Wimbledon. Mais, plein de sagesse, il fait finalement l’impasse sur le tournoi londonien pour éviter toute rechute. Un mois et demi après son accident, le voici enfin de retour sur le circuit à l’occasion du tournoi sur terre battue de Umag, en Croatie. L’occasion de faire le point avec son coach.

Thierry Van Cleemput, comment avez-vous géré la situation depuis ce fameux match face à Zeballos ?

"Une fois le diagnostic connu, on a évidemment suivi à la lettre les directives du corps médical. La première phase du traitement s’est déroulée à Liège, sous la supervision du Docteur Joris. Ensuite, David a poursuivi sa revalidation chez lui, à Monaco, en collaboration avec les kinés de l’Académie Moratoglou à Sophia Antipolis."

Un moment, il a été question que David participe au tournoi de Wimbledon. Finalement, il a renoncé. Pourquoi ?

"Il n’était pas prêt, tout simplement. La cheville est une partie du corps très fragile. Il n’était pas question de prendre le moindre risque avec sa carrière. Une fois l’oedème résorbé, les échographies nous ont incités à une grande prudence. Mieux valait prendre son temps afin d’éviter tout nouvel accident. A fortiori sur gazon, une surface très exigeante au niveau des ligaments."

Comment David a-t-il vécu cette période difficile ?

"Avec à la fois du courage et du professionnalisme. La déception était évidemment très grande à Paris. Mais c’est un garçon intelligent, rationnel, structuré. Il a donc géré la période avec une grande lucidité. Les blessures font partie intégrante de la vie d’un sportif de haut niveau. Il faut les accepter même lorsqu’elles arrivent au mauvais moment. David a été égal à lui-même, très serein et plein de maturité. Il ne cesse de m’épater. C’est un vrai champion !"

Dans quel état est-il aujourd’hui ?

"Plutôt bien. Il est rassuré. Physiquement, il a repris l’entraînement il y a une quinzaine de jours. Il monte peu à peu en puissance. Il reprend confiance. Il y a, bien sûr, encore une petite appréhension lors des déplacements sur le court. C’est normal. Le traumatisme psychologique est toujours présent. Mais tout évolue positivement."

Pourquoi avoir décidé de reprendre la compétition sur terre battue ?

"C’est la surface qui convient le mieux à David pour retrouver la confiance et de bonnes sensations. C’est aussi la moins contraignante pour ses chevilles. Nous avions, de toute façon, prévu de participer au tournoi de Gstaad la semaine prochaine. Nous avons juste ajouté Umag au programme. Ce sera un bon test."

© DR



"Pas question de se mettre de la pression"

À Umag, Goffin tentera de retrouver des sensations et de chasser les appréhensions.

L’arrêt forcé de David Goffin a forcément freiné sa marche en avant. En arrivant à Roland-Garros, le Liégeois traversait l’une des meilleures périodes de forme de sa carrière et pouvait objectivement viser très haut. Heureusement, les dégâts ne sont pas trop importants. Ce lundi, le n°1 belge pointait à la 14e place du ranking ATP et à la 11e place de la Race to London. Il peut donc toujours envisager atteindre son objectif de début de saison et se qualifier pour le prochain Masters. "Mais nous ne sommes absolument pas actuellement dans cette logique. Pas question de se mettre la moindre pression. On verra au jour le jour. La priorité est de retrouver la forme physique pour la saison américaine et d’arriver au mieux à l’US Open. On analysera la situation ensuite...", tempère Thierry Van Cleemput.

Après Umag et Gstaad, David participera aux Masters 1000 de Montréal et Cincinnati avant de mettre le cap vers Flushing Meadow. Et de disputer ensuite, sur la terre battue du Palais 12 de Heysel, la demi-finale de Coupe Davis face à l’Australie. "On revient de loin. Quelque part, la blessure aurait pu être beaucoup plus grave. Il faut donc positiver. Et puis, en sport, les épreuves rendent les champions souvent plus forts à tous les niveaux. Je suis sûr que ce sera le cas ici..."

Première tête de série du tournoi d’Umag, David Goffin a été exempté du premier tour. Il fera probablement son entrée dans cet ATP 250 mercredi soir face au vainqueur du match entre le Bosniaque Damir Dzumhur et un qualifié. Il pourrait ensuite croiser la route du Français Gilles Simon. Gaël Monfils fait également partie du tableau final.

"Mais, pour David, ce tournoi de reprise en Croatie est surtout l’occasion de renouer avec la compétition et de retrouver des automatismes. L’objectif est de se débarrasser au plus vite de toute hantise de blessure, de franchir la barrière psychologique. L’idée n’est pas de performer immédiatement. Il faut laisser du temps au temps et progresser pas à pas..."