Thierry Van Cleemput, le coach de David Goffin (ATP 11), était un homme heureux après la qualification de son protégé pour les huitièmes de finale à l'Australian Open, samedi.

Le mentor hennuyer était très satisfait de la manière dont le joueur liégeois avait réussi à maîtriser le géant Ivo Karlovic (ATP 21), s'imposant 6-3, 6-2 et 6-4 en 1h28 à peine.

"J'espérais qu'il allait gagner, évidemment, mais je ne m'attendais pas à une victoire sur ce score-là", avoua-t-il à l'issue de la rencontre. "Je suis donc très content du déroulement du match. Karlovic ne s'en est pas sorti car David est parvenu dès le départ à très bien lire son service. Dès le début, il a montré qu'il était très présent et qu'il parvenait à retourner. C'est la première chose. Ensuite, David a également très bien joué quand Karlovic était au filet. D'abord, il a beaucoup joué croisé, ce qui a obligé Karlovic à devoir coller le filet. Et quand il a collé le filet, il a commencé à le lober. Donc, c'était bien", sourit-il.

Voilà donc David Goffin pour la deuxième fois consécutive en huitième de finale à l'Open d'Australe. Et avec la manière ! Ce qui offre de belles perspectives pour la suite, et son prochain match contre l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8), lundi. Thierry Van Cleemput ne souhaite toutefois pas s'emballer. "Je ne tire pas de plans sur la comète. Si on veut rester à un bon niveau, il faut figurer en deuxième semaine dans les tournois du Grand Chelem. C'est une étape. Maintenant, jouer contre Dominic Thiem est toujours une confrontation très difficile. C'est un autre style de jeu, une autre préparation. Thiem est un grand espoir du tennis mondial. Il frappe très fort. Il connaît David, mais David le connaît aussi. Beaucoup dépendra de la forme du jour, mais c'est un bon match à jouer", conclut-il.