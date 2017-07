Après avoir notamment été opérée de la cheville et du poignet, la Belge de 23 ans retrouve des sensations. Elle s'est notamment extirpée des qualifications à Wimbledon, même si elle n'a ensuite rien pu faire face à Makarova.

Lors d'une interview accordée à Het Nieuwsblad, celle qui vient de revenir dans le top 100 à la WTA s'est confiée sur sa relation avec Greet Minnen, une joueuse flamande classée 355e à la WTA. "Nous nous ne nous cachons pas et tout le monde a le droit de savoir, même si elle ne va pas s'adapter à moi. Je suis heureuse, elle l'est aussi, et c'est le plus important. Au final, je pense que ça peut contribuer positivement à mon tennis."

Un amour que les deux jeunes femmes partagent massivement sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram d'Alison Van Uytvanck.