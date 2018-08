Ruben Bemelmans (ATP 130/N.8) a été éliminé au deuxième tour du tournoi de tennis Challenger de Vancouver, joué sur dur et doté de 100.000 dollars, jeudi au Canada.

Le Belge de 30 ans, qui n'avait plus joué depuis mi-juillet sur le circuit, a été battu 6-1, 6-3 par le Sud-Africain Lloyd Harris, 21 ans et 145e mondial. Bemelmans était le seul Belge présent au Challenger de Vancouver. Le match contre Harris a duré 1h13.

Yanina Wickmayer éliminée au 2e tour

Yanina Wickmayer a été éliminée au 2e tour du tournoi ITF de Vancouver, tournoi de tennis sur surface dure doté de 100.000 dollars, jeudi au Canada. La joueuse belge de 28 ans, 96e mondiale et 2e tête de série, s'est inclinée 7-5, 7-5 face à la Canadienne Rebecca Marino (WTA 287), bénéficiaire d'une wildcard. Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 125) et Maryna Zanevska (WTA 161) avaient été éliminées en 8e de finale.