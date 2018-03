Plusieurs fois au bord de la sortie, l’Américaine a réussi à atteindre les quarts en épatant son monde.

Elle a décidé de ne quasiment plus rien dire dans ses conférences de presse d’après match pour des raisons qu’elle seule connaît, mais en revanche sur le court Venus Williams fait le job. Dans une tirade mythique qui résume l’état de sa bonne volonté avec la presse, l’Américaine avait répondu “Je vais devoir gagner les points, comme d’habitude” quand il lui avait été demandé ce qu’elle pensait de son prochain match face à Kiki Bertens. Voilà où on en est. Et là on vous passe ses soupirs et autre roulement des yeux au cas où nous n’aurions pas compris qu’on la dérangeait. “C’est le tennis qui compte le plus, je n’ai pas grand-chose à dire en dehors. Ici avec vous j’essaie juste d’être sympa…” On ne doit pas avoir la même définition qu’elle de sympa mais passons. L’Américaine à qui ses collègues doivent en grande partie l’égalité des gains tant elle avait mené la charge a décidé de fermer les portes. Dommage, mais que voulez-vous… En revanche sur le court à Miami, elle a fait preuve d’une générosité et d’un fighting spirit qui forcent l’admiration.

A 37 ans, elle a encaissé 2h56 de jeu pour se défaire de Bertens (5-7,6-3,7-5) dimanche avant d’enchaîner sur 2h19 de match pour faire tomber Johanna Konta lundi (5-7,6-1,6-2). Le tout dans une chaleur de plomb. Le central, pas toujours plein depuis le début du tournoi, a à chaque fois répondu présent, blindé d’une foule hurlant des encouragements à la star. Cela a suffisammentété rare pour les soeurs Williams lors de cette tournée américaine qu’on doit le noter. En tête 5-0 dans le premier set face à Bertens, elle a pris un trou d’air et encaissé sept jeux de suite. Tout le monde a alors eu les yeux rivés sur un match où l’Américaine a tout simplement refusé de baisser les bras, même menée 4-1 puis 5-3 40-15 dans la manche décisive. Un match hallucinant qu’elle a remporté comme une tornade dans les quatre derniers jeux du match devant une foule déchaînée. Elle était encore très mal partie face à Konta, enchaînant les jeux interminables avant de lâcher le premier set. Mais làencore, elle a puisé la force de prendre le dessus. Le tube de la quinzaine pour le moment !

Venus en s’arrachant sur chaque balle encore et encore, en se ruant au filet comme si sa vie en dépendait, en expédiant des missiles du fond du court alors que tout semble perdu a même fait oublier qu’elle vit toujours sous la contrainte de cette maladie auto-immune, le syndrome de Sjögren. Mais depuis deux ans, ses résultats prouve qu’elle a trouvé comment retrouver sa condition physique malgré tout. Elle a par exemple changé tout son régime alimentaire pour devenir Vegan même si elle s’autorise quelques écarts quand elle estime l’avoir mérité. En 2017, elle a été une des meilleures joueuses de la saison avec deux finales en Grand Chelem (Melbourne, Wimbledon) et une demie (US Open). Cette saison avait plutôt mal commencé en revanche avec une défaite d’entréeà Sydney puis à Melbourne. Mais à Indian Wells, “Vee” a remis la machine en route où sa demi-finale perdu face à Daria Kasatkina est pour le moment dans le haut du classement des meilleurs matches de ce début de saison. Venus Williams a tout gagné et pourrait profiter d’une vie de millionnaire au soleil mais non elle continue de venir sur les courts tous les jours et d’aller se faire mal pour gagner des matches avec une passion de débutante. “Tu gagnes, tu gagnes. Tu perds, tu repars travailler encore plus dur. C’est tout.” Aussi incroyable que sa soeur, aussi admirable que Roger Federer. Elle aurait tant àtransmettre sur sa passion du jeu et son éthique de travail qu’il est encore plus incompréhensible qu’elle se soit muré dans le silence. Venus Williams, qu’on peut croiser en train de danser avant d’entrer sur le court, qui peut aussi lâcher quelques pas de danse sans raison pour le public, est devenue une énigme dans le tennis mondial. Et on jurerait qu’elle aime ça. A Miami où les vedettes se font rares dans ce tournoi, on espère forcément qu’elle va faire le show jusqu’au bout.