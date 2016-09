Wawrinka fait craquer Djokovic et remporte l'US Open

Tennis

Le Suisse Stan Wawrinka s'est offert à 31 ans son troisième titre du Grand Chelem en surclassant le Serbe Novak Djokovic en finale de l'US Open, dimanche.

Wawrinka a terrassé le N.1 mondial et tenant du titre en quatre sets 6-7 (1/7), 6-4, 7-5, 6-3 au terme de trois heures et 55 minutes d'une finale d'une grande intensité.

Le Suisse, 3e mondial, a ajouté un quinzième titre à son palmarès qui comptait déjà un sacre à l'Open d'Australie (2014) et à Roland Garros (2015).

Wawrinka revient de loin dans ce tournoi, puisqu'il avait dû repousser une balle de match contre le Britannique Daniel Evans qu'il avait fini par battre en cinq sets (4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (10/8), 6-2) en 8e de finale.

La finale a été, en comparaison, bien moins difficile à gérer pour le Suisse qui a fait craquer "Djoko", avec sa résilience en défense, sa prise de risques (46 coups gagnants) et son réalisme (6 balles de break sur 10 concrétisées, contre 3 sur 17 pour Djokovic) lorsqu'il s'est retrouvé en position de prendre le service de son adversaire.

De son côté, Djokovic qui avait eu un parcours relativement aisé jusqu'à la finale à la faveur des forfaits et abandons de trois de ses six précédents adversaires, n'a pas eu sa sérénité habituelle.

Il a certes remporté la première manche au tie break, non sans avoir connu une sérieuse alerte: il avait idéalement débuté en prenant le service de son adversaire pour mener 3-0, puis 4-1 et 5-2, avant de concéder trois jeux de suite.

Dans le jeu décisif, Wawrinka a coincé physiquement et concédé la manche en 58 minutes de jeu.

Onze finales de suite remportées

Mais le Suisse qui n'avait remporté que quatre de ses 23 précédents duels avec "Djoko", a pris l'ascendant dès le début de la deuxième manche et l'a conservé jusqu'au terme de la soirée.

Le scénario des 2e et 3e sets a été quasiment identique: Djokovic a laissé passer plus d'une fois sa chance et Wawrinka lui a fait payer cher avec son redoutable revers et ses accélérations le long de la ligne.

Mené deux manches à une, le roi du tennis masculin, vainqueur en 2016 de l'Open d'Australie et de Roland Garros, mais éliminé dès le 3e tour à Wimbledon, a capitulé.

Touché à un orteil du pied droit, atteint au moral, il n'a plus marqué que trois jeux et offert la victoire à Wawrinka sur la deuxième balle de match avec une 46e et dernière faute directe.

"La victoire de Stan est complétement méritée, il a fait preuve de plus de courage et de réalisme dans les moments importants", a admis Djokovic.

"Cela s'est joué à quelques points, mais cela reste une belle quinzaine pour moi, car je n'étais pas certain de pouvoir jouer ce tournoi", a rappelé le Serbe, diminué par une blessure à un poignet en août.

Wawrinka a tenu à rendre hommage à son adversaire: "J'en suis là à cause de toi, tu as tellement fait pour le tennis, tu m'as poussé à atteindre ce niveau", a-t-il insisté.

"Cette quinzaine et cette finale ont été incroyables pour moi", a ajouté le Suisse qui a remporté sa onzième finale de suite.