Magnus Norman n'est plus l'entraîneur du Suisse Stan Wawrinka (ATP 9). Le Suédois a décidé de consacrer davantage de temps à sa famille.

C'est ce qu'a annoncé Norman mercredi dans un communiqué via Starwing, société qui gère sa communication.

"Après quatre années réussies avec Stan Wawrinka, Norman a décidé de ne plus entraîner la saison prochaine", pouvait-on lire dans le communiqué. "Après mûre réflexion, j'ai décidé de me consacrer à ma famille. Avec deux jeunes enfants à la maison, il était temps pour moi d'être avec eux. Je n'aurais pas pu avoir un meilleur joueur avec qui travailler. Cette décision a été l'un des plus difficiles à prendre", a raconté le Suédois de 41 ans.

Wawrinka a remporté la bagatelle de trois titres en Grand Chelem avec Norman: l'Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et l'US Open 2016. "Je remercie Magnus pour les quatre magnifiques années passées ensemble. Je suis reconnaissant du travail effectué afin de m'améliorer et de devenir un triple vainqueur en Grand Chelem. Il n'était pas juste une personne de mon équipe mais un bien membre de ma famille. Pour l'instant je me concentre sur ma rééducation, je prendrai ensuite le temps de décider des prochaines étapes", a déclaré le Suisse.

Après une finale à Roland-Garros, Stan Wawrinka a connu une deuxième moitié de saison compliquée. En effet, il n'a plus joué depuis son élimination au premier tour à Wimbledon, devant subir une opération au genou. Il ne rejouera pas avant fin décembre et un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi.