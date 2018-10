Le Suisse Stan Wawrinka, 68e au classement ATP, a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de tennis de Bâle qui débute ce lundi, et de mettre du même coup un terme à sa saison, selon la Radio Télévision Suisse.

Le tournoi indoor sur dur, un rendez-vous ATP World Tour 500, est doté de 1.984.420 euros, et accueille notamment la star locale Roger Federer, champion en titre et qui y a été sacré à huit reprises au total. Wawrinka, natif de Lausanne, s'est justement blessé au dos dimanche lors d'un entrainement avec son ami Federer. Ancien numéro 3 mondial, le joueur de 33 ans continue ainsi d'être poursuivi par les pépins physiques, après deux opérations au genou durant l'été 2017, des mois à être éloigné des courts puis une spectaculaire chute dans le classement mondial, jusqu'à la 263e place en juin dernier.

L'homme aux 16 titres ATP, dont trois tournois du Grand Chelem, a reconnu être très "triste" de devoir faire une croix sur ce retour face à son public national.

"Je me suis bloqué le dos hier à un entrainement. Ça allait mieux ce matin mais en reprenant l'entrainement ça n'est pas passé, ça a bloqué. Pour moi c'est plus sage de me retirer, de ne pas prendre de risque, surtout après tout le travail fait cette année pour revenir à ce niveau", a indiqué lundi le joueur au micro de la RTS.