Yanina Wickmayer (WTA 74) a été éliminée au 1er tour du tournoi de tennis de Rabat, épreuve WTA sur terre battue dont le prize-money est de 250.000 dollars, lundi au Maroc. Elle s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-2 et 1h13 de jeu face à la Russe Ekaterina Makarova (WTA 41).

Yanina Wickmayer effectuait son retour à la compéition à Rabat. Elle n'avait plus joué depuis le tournoi de Miami, où elle avait été aussi éliminée au 1er tour, le 22 mars. "Wicky" reviendra sur le court plus tard dans la journée pour y jouer en double. Associée à la Suissesse Timea Bacsinszky, elle affronte au 1er tour la Tchèque Barbora Krejcikowa et Allia Kudryatseva.

Kirsten Flipkens (WTA 92) entre aussi en lice lundi. Elle affronte au 1er tour l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 73). Les deux joueuses comptent une victoire chacune dans leurs affrontements.

Elise Mertens (WTA 53) et Maryna Zanevska (WTA 114) sont aussi engagées à Rabat. Mertens, finaliste dimanche du tournoi d'Istanbul, débutera face à la Française Pauline Parmentier (WTA 70), Zanevska face à l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 26), 3e tête de série.