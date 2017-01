Yanina Wickmayer a analysé avec beaucoup de lucidité cette défaite cruelle du premier tour (3-6, 7-6 (7), 6-1). La Belge aurait amplement mérité la victoire après avoir dominé les deux premiers sets, mais elle a craqué sur la dernière marche. Cinq balles de match envolées à 6-5, service adverse, puis quatre autre balles de matches perdues dans le jeu décisif : voilà comment la 60e joueuse mondiale a manqué une belle occasion de disputer le deuxième tour à Melbourne face à l’ancienne n°1 mondial, Serena Williams.

Vous avez si bien joué pendant deux sets et ça vous a ensuite échappé d’un rien…

"J’ai fait ce que je devais faire pendant deux sets, mais après je n’arrive pas à terminer le match. Et puis le troisième set, après un deuxième comme ça, je ne pense pas qu’il y a une chance de le gagner. Mentalement une fois qu’elle a eu le break, moi ça m’a vraiment assommée. J’ai eu mes occasions au deuxième set, je ne les ai pas prises et c’est à chaque fois pareil, si tu ne les prends pas, c’est l’autre qui le fait après."

Elle a aussi sorti des coups gagnants sur ces balles de match, mais y a-t-il un point que vous regrettez plus que les autres ?

"Non, pas vraiment. Je pense que de manière générale j’aurais dû y aller un peu plus. J’ai joué safe , j’ai voulu mettre la balle dedans et puis elle m’a fait des coups gagnants donc c’est un peu grâce à moi qu’elle a pu faire ça. J’aurais dû être plus agressive, mais c’est facile à dire… Je joue le mieux en étant agressive, je suis arrivée à ces balles de match en étant agressive, mais quand j’ai eu les occasions je ne l’ai pas été. Ton système automatique va te dire de jouer safe , mais ce n’est pas ça qu’il faut faire."

Ce pilote automatique sur les balles de match, est-ce une question de confiance ?

"Non, pas vraiment car depuis le début du match, j’étais bien dedans. Je pense que dans 90 % des matches, tout le monde sur balle des matches joue sur safe , veut faire jouer pour faire travailler l’autre et avoir plus de chances de le voir rater. Si tu sers bien sur les balles de match, c’est plus facile, mais là c’était sur son service la plupart du temps et elle a très bien servi, ce qui m’a mis aussi beaucoup de pression sur les points où moi je servais. Ce n’est pas que j’ai fait vraiment de la m… sur les balles de match. Je n’ai pas lancé la balle dans la bâche ou en bas du filet. Il n’y a pas vraiment un gros problème. Et puis si tu gagnes un match comme ça, tout peut tourner très vite. Il faut continuer à travailler sur les points qui étaient bien aujourd’hui. Cela va être dur de reprendre la raquette après un match comme ça, mais il faut."

Le poignet ?

"J’ai mal, mais il a tenu. Je vais jouer le double comme prévu."