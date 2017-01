Yanina Wickmayer (WTA 59) et Kirsten Flipkens (WTA 73) participeront au tournoi de Budapest (250.000 $) à partir du 20 février prochain, ont annoncé les organisateurs. Un tournoi particulièrement relevé puisque le tableau sera emmené par la Hongroise Timea Babos, 28e joueuse mondiale.

On y retrouvera également les Allemandes Annika Beck (WTA 53), Andrea Petkovic (WTA 55), Julia Görges (WTA 58) et Carina Witthöft (WTA 87), les Tchèques Lucie Safarova (WTA 62) et Denisa Allertova (WTA 89), les Françaises Pauline Parmentier (WTA 66) et Océane Dodin (WTA 71), la Monténégrine Danka Kovinics (WTA 67), la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 78), la Russe Evgenyia Rogyina (WTA 84) ainsi que la Taïwanaise Xie Su-Wei (WTA 88).

Soit un total de 30 titres WTA!