Entretien avec Yanina Wickmayer, qui a battu la Roumaine Sorana Cirstea (6-4) à Kooyong .

Pourquoi ne faire qu’un seul tournoi de préparation ?

"Comme j’étais en rééducation avec mon dos pendant cinq semaines, j’ai perdu une semaine car je n’étais pas prête à temps. Je voulais aussi faire une préparation un peu moins longue car l’année passée, j’étais déjà fatiguée en partant en Australie. J’ai préféré prendre une semaine de plus avant Melbourne mais, de toute façon, là, je n’aurais pas pu jouer plus car je me suis blessée au poignet gauche à Auckland. Ce n’est pas résolu, donc je vais avoir besoin de temps après ce tournoi pour régler le problème. C’est une petite déchirure dans le ligament… Ce n’est pas l’idéal mais on fait tout pour être prêt, même si c’est bien possible que ça ne soit pas à 100 %."

Forcément frustrant après la blessure au dos...

"Oui, mais les blessures font partie du jeu. Je ne suis plus hyper jeune non plus, ça fait quand même dix ans de carrière déjà, donc pour mon dos il faut que je fasse attention et que, pendant l’année, je prenne une ou deux semaines pour bien stabiliser et renforcer. Il faut trouver le bon équilibre entre jouer et bien me préparer."

Comment voyez-vous 2017 ?

"On va essayer de mieux préparer les blocs, d’intégrer plus de semaines d’entraînement. Mettre des objectifs en termes de classement et de résultats est toujours difficile… L’important est de continuer à progresser. Je suis prête à enlever des tournois pour ça, mais il faut voir aussi ce qu’on peut faire dans le calendrier car, pour améliorer ton classement, il faut jouer. C’est surtout par rapport à la terre battue, je n’avais pas pris beaucoup de temps pour me préparer et je vais essayer de mieux faire car prendre une semaine avant Roland-Garros m’avait vraiment fait du bien et j’avais super bien joué après. C’est important si je veux encore jouer quelques années sans avoir trop de blessures. Il faut être intelligente et on est prêt à faire ces choix."





"Beaucoup plus heureuse"

Yanina Wickmayer a trouvé la sérénité et n’affiche aucune lassitude à l’approche de cette nouvelle saison.

"Avoir une bonne équipe autour de moi, qui est motivée, positive, me donne l’envie de bien jouer. Une carrière, c’est court, donc si tu veux atteindre tes objectifs et terminer ta carrière sans regret, c’est maintenant qu’il faut le faire, pas après. J’ai 27 ans, il me reste 4, 5 ou 6 ans : ce n’est pas énorme et ça passe hyper vite. J’ai toujours bossé très dur, mais maintenant je veux aussi profiter de ces moments qui sont magiques car, avant que je le sache, ce sera fini. Jouer sur des grands courts face aux meilleures, c’est pour ça que je travaille dur car ce sont ces moments que je n’oublierai jamais."

Cette prise de contrôle sur sa vie continue de faire la différence. "C’est ce que j’ai toujours voulu faire : devenir une femme, avoir ma vie. C’est ça le bonheur aussi, même si ça a apporté des moments pas faciles, surtout avec mon père. Je suis beaucoup plus heureuse, j’ai moins de pression, je ne joue pas pour quelqu’un mais pour moi et mon futur. Cela fait du bien."

Autant que d’avoir écrit ce livre ( "Op Eigen Benen" ) et constaté les retours positifs. "Cela a toujours été le but, d’essayer d’inspirer des jeunes ou des femmes ou des personnes qui passent des moments difficiles. Montrer que ce n’est pas toujours négatif et que ça peut permettre de vivre ensuite des super moments. Il y a toujours de l’espoir et une raison pour se battre."

La 59e mondiale espère aussi s’être réconciliée avec le public : "J’espère que les gens me voient comme je suis maintenant et plus comme ils pensaient que j’étais. C’était ça aussi le but. Il y a eu des malentendus mais c’est normal car on n’a pas souvent l’occasion de vraiment montrer qui on est. J’ai été très honnête, je ne voulais plus me cacher et ça m’a fait du bien. Tout le monde sait ce que j’ai vécu, qui je suis. Cela m’a donné l’occasion de passer un cap : c’est le passé, on a fermé ce livre, bouclé les derniers chapitres, et maintenant j’en commence un autre."