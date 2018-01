Le gratin du tennis mondial se l’arrache et pour 2018 le Belge a choisi de relever sans doute l’un des plus grands défis du moment : ramener l’ex n°1 mondiale Angelique Kerber au sommet. À Perth, il continue le travail commencé il y a quatre semaines avec l’Allemande et entend reconstruire sa confiance. Toujours très accessible, il s’est confié longuement dans le players lounge en marge de la Hopman Cup.

Comment s’est décidée cette collaboration avec Angelique Kerber ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.