Le Britannique Andy Murray, tenant du titre et N.1 mondial, a été éliminé au stade des quarts de finale des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon, mercredi par l'Américain Sam Querrey (N.24), 29 ans, 28e mondial.

Le duel s'est joué en cinq sets au terme d'une bataille de 2 heures et 41 minutes remportée par Querrey, 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1 et 6-1. Le Britannique est apparu à la peine dans les deux derniers sets, particulièrement, laissant échapper son titre à Londres, lui qui n'avait plus perdu de match en cinq sets à Wimbledon depuis 2005.

Pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, Sam Querrey jouera en demi-finales soit contre le Luxembourgeois Gilles Muller, soit contre le Croate Marin Cilic, 28 ans, 6e mondial.

Sam Querrey est aussi le premier Américain en demi-finales d'un Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2009, à Wimbledon.