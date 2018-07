Leur demi-finale a pris énormément de retard ce vendredi suite au match de plus de 6h30 entre John Isner et Kevin Anderson, remporté par ce dernier. Interrompue à 23h00, heure locale, le match entre l'Espagnol et le Serbe a repris ce samedi à 14h00 alors que le score était de deux sets à un en faveur du Djoker.