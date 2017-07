Découvrez tous les résultats du jour, à Wimbledon.

Résultats chez les hommes

Dimitrov en huitièmes après l'abandon de Sela

Le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 11) s'est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de Wimbledon sur abandon de l'Israélien Dudi Sela (ATP 90), blessé à la cuisse droite, alors que Dimitrov menait 6-1, 6-1.

Il s'agit du onzième abandon depuis le début du tournoi, le neuvième dans l'épreuve du simple messieurs.

Dimitrov, lauréat de Wimbledon juniors en 2008, affrontera le Suisse Roger Federer (WTA 5/N.3) ou l'Allemand Mischa Zverev (WTA 30/N.27) pour une place en quarts de finale.

Le Bulgare de 26 ans avait atteint les demi-finales des 'Championships' en 2014, alors battu par le Serbe Novak Djokovic qui avait ensuite remporté le tournoi.

Tsonga chute au 3e tour contre Querrey

Le retour sur le court de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 10/N.12) n'aura duré que cinq minutes. En effet, son match contre l'Américain Sam Querrey (ATP 28), interrompu vendredi soir par l'obscurité, s'est terminé sur le score de 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6, 7-5 après un seul jeu disputé samedi.

Le Français de 32 ans, demi-finaliste en 2011 et 2012 à Londres, devait servir pour rester dans le match. Il n'aura fallu qu'une balle de break à Querrey, tête de série N.24, pour l'emporter.

C'est la deuxième fois que Tsonga est victime de ce scénario. En effet, 'JWT' avait été éliminé dans de pareilles circonstances lors du dernier Roland-Garros, battu par l'Argentin Renzo Olivo après 10 points et 7 minutes de jeu.

Sam Querrey affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42) en huitièmes de finale, tombeur de Ruben Bemelmans au 3e tour.

Mannarino élimine Monfils et file en huitièmes de finale

Le Français Adrian Mannarino, 51e mondial, a empêché son compatriote Gaël Monfils (14e) d'accéder pour la première fois aux huitièmes de finale de Wimbledon en remportant leur duel 7-6 (7/3), 4-6, 5-7, 6-3, 6-2 samedi.

Mannarino a, lui, déjà atteint ce niveau de la compétition à Londres, en 2013, son meilleur résultat jusqu'ici dans les tournois majeurs.

C'est la sixième fois de sa carrière que Monfils échoue aux portes de la seconde semaine du tournoi sur herbe, alors qu'il l'a déjà atteinte dans les trois autres tournois majeurs à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open.

Le Parisien avait effectué des progrès encourageants sur gazon, après avoir joué sa première finale sur cette surface, samedi dernier à Eastbourne (battu par Novak Djokovic). Mais pas assez pour franchir le cap du 3e tour.

Djokovic sans trembler en deuxième semaine

Le Serbe Novak Djokovic (ATP 4/N.2) s'est qualifié pour les huitièmes de finales des Internationaux de tennis de Grande-Bretagne, samedi sur le gazon de Wimbledon.

Triple vainqueur des 'Championships', Djokovic a continué son parcours sans faute à Londres. En effet, 'Nole' a écarté le fantasque letton Ernests Gulbis, retombé à la 589e place mondial et invité dans le tableau final. Pas inquiété dans les deux premières manches (6-4, 6-1), Djokovic a dû serrer le jeu dans la troisième pour remporter le tie-break 7 points à 2 et la partie après 2 heures et 11 minutes de jeu.

Le Serbe, 30 ans, jouera contre le Français Adrian Mannarino (ATP 50), tombeur de son compatriote Gaël Monfils (ATP 14/N.15) plus tôt dans la journée. Ce sera des retrouvailles pour les deux joueurs, qui s'étaient affrontés l'année dernière au 2e tour à Wimbledon. Le Serbe l'avait emporté 6-4, 6-3, 7-6 (5).

Le jeune et talentueux allemand Alexander Zverev (ATP 12/N.10) n'a toujours pas concédé un set à Wimbledon cette année. En effet, l'Allemand, 20 ans, a battu l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 217), issu des qualifications, sur le score de 6-4, 6-4, 6-2 en 1h32.

Zverev défiera, pour une place en quarts de finale, le Canadien Milos Raonic (ATP 7/N.6), finaliste l'année dernière. Le seul duel entre les deux hommes a été remporté par l'Allemand, cette année à Rome, sur terre battue.

Résultats chez les femmes

Garbine Muguruza, finaliste en 2015, file en huitièmes de finale

Garbine Muguruza (WTA 15) s'est facilement qualifiée pour les huitièmes de finale des Internationaux de tennis de Grande-Bretagne, samedi sur le gazon de Wimbledon. La Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 87) et la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 8) se sont aussi imposées.

L'Espagnole, finaliste en 2015 contre Serena Williams, a facilement pris la mesure de la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 63) sur le score de 6-2, 6-2 après 70 minutes de jeu. Muguruza, 23 ans, avait éliminé Yanina Wickmayer (WTA 96) au tour précédent. En huitièmes, elle défiera soit l'Américaine Shelby Rogers (WTA 70) soit l'Allemande Angelique Kerber, N.1 mondiale.

La Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 87), 28 ans, a également validé son ticket pour les huitièmes de finale, en battant 6-2, 6-1 l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 35). C'est la première fois que Rybarikova atteint ce stade de la compétition à Wimbledon.

L'expérimentée Svetlana Kuznetsova (WTA 8) s'est aussi hissé au tour suivant, écartant la Slovène Polona Hercog (WTA 365) sur le score de 6-4, 6-0. La Russe dispute son 14e Wimbledon et a atteint trois fois les quarts de finale.

Kerber a cravaché pour aller en huitièmes

La N.1 mondiale et finaliste sortante Angelique Kerber a cravaché contre l'Américaine Shelby Rogers, 70e mondiale, pour l'emporter en trois sets (4-6, 7-6 (7/2), 6-4) et accéder samedi aux huitièmes de finale de Wimbledon.

L'Allemande, qui peut être détrônée à l'issue du tournoi, a été menée 4 à 2 dans le deuxième set et a dû écarter une balle de break à 3-2 contre elle dans le dernier acte.

La lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2016 affrontera l'Espagnole Garbiñe Muguruza, finaliste de Wimbledon en 2015, pour une place en quarts de finale.

L'Ibère, 15e mondiale, s'est imposée 6-2, 6-2 un peu plus tôt face à la Roumaine Sorana Cirstea (63e).

Wozniacki, longtemps inquiétée, a validé son ticket pour les huitièmes de finale

Caroline Wozniacki (WTA 6/N.5) s'est imposée au 3e tour des Internationaux de tennis de Grande-Bretagne, samedi sur le gazon de Wimbledon.

La Danoise, ancienne N.1 mondiale, défiait l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 38). La joueuse de Tallinn, qui n'avait pourtant jamais passé le cap du premier tour en trois participations, a donné du fil à retordre à Wozniacki.

Finalement, la Danoise s'est imposée en trois sets sur le score de 3-6, 7-6 (3), 6-2 après 2 heures de jeu.

Wozniacki n'a jamais atteint les quarts de finale du tournoi londonien dans sa carrière. Pour y parvenir, elle devra effacer au tour prochain l'Américaine Coco Vandeweghe (WTA 25). En deux confrontations, la Danoise n'a jamais perdu contre Vandeweghe.

