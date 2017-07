Kirsten Flipkens s’offre un duel au sommet contre la n°1 mondiale Angélique Kerber en troisième rotation sur le court n°1.

Yanina Wickmayer (WTA 96) s'est inclinée au 2e tour des Internationaux de tennis de Grande-Bretagne, jeudi sur le gazon de Wimbledon.

La Lierroise, 27 ans, n'a rien pu faire face à l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 15/N.14), qui s'est imposée 6-2, 6-4 après 1 heure et 20 minutes de jeu. Wickmayer a perdu deux fois sa mise en jeu dans la première manche (6-2). Mais la Belge s'est montrée plus performante dans le second set, se procurant même trois balles de break alors que le score affichait 4-4, en vain. Il n'aura fallu qu'une balle de match à Muguruza, gagnante de Roland-Garros en 2016, pour plier la rencontre, profitant de la 22e faute directe de Wickmayer.

A noter qu'Alison Van Uytvanck (WTA 98), Elise Mertens (WTA 54) et Maryna Zanevska (WTA 119) ont été éliminées au premier tour du tournoi.

Darcis abandonne

Le match du deuxième tour de Wimbledon de Steve Darcis (ATP 61) contre l'Espagnol David Ferrer (ATP 39) n'a duré que 12 minutes, jeudi. Darcis a en effet abandonné après avoir perdu les trois premiers jeux.

Darcis était en proie à des douleurs au dos depuis quelques jours. Il s'était qualifié en battant le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 196) au premier tour (4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 6-3).

Alors que Ferrer menait 3 jeux à 0, Darcis, en difficulté depuis le début du match, a demandé un temps morts médical en raison de douleurs dans le bas du dos. Malgré les soins du kiné, la douleur n'a pas disparu et Darcis a été contraint de jeter l'éponge.

Darcis a atteint le deuxième tour de Wimbledon pour la troisième fois, après 2009 et 2015, en six participations.

Darcis avait déjà perdu son seul affrontement avec Ferrer, en 2008 à Roland-Garros.

Il ne reste qu'un seul Belge dans le tableau messieurs, Ruben Bemelmans (ATP 124). Vainqueur du Russe Daniil Medvedev (ATP 49) (6-4, 6-2, 3-6, 2-6 et 6-3) au deuxième tour, il affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42) au troisième tour.