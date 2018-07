Kirsten Flipkens et Monica Niculescu se sont qualifiées pour les huitièmes de finale (3e tour) du double à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem 2018, vendredi sur le gazon londonien. La paire belgo-roumaine, 13e tête de série du tableau, a pris la mesure des Américaines Sofia Kenin et Sachia Vickery. La rencontre s'est ponctuée sur le score de 6-2, 1-6 et 6-4 après 1h50 de jeu.

En 8e, Flipkens (WTA 44 en double) et Niculescu (WTA 19 en double) pourraient retrouver la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, têtes de série N.1.

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer (WTA 101) s'est inclinée au 3e tour devant la Croate Donna Vekic (WTA 55) en deux sets, 7-6 (2), 6-1. Jeudi, Flipkens (WTA 45) a été battue au 2e tour par la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 12/N.12), 6-1 et 6-3.

Il reste deux représentantes belges au 3e tour avec Elise Mertens (WTA 15) et Alison Van Uytvanck (WTA 47).