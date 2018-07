Kim Clijsters s'est imposée aux côtés de l'Australienne Rennae Stubs lors du tournoi des légendes à Wimbledon. Clijsters, 35 ans, et Stubbs, 47 ans, l'ont emporté en finale contre la Zimbabwéenne Cara Black, 39 ans, et l'Américaine Martina Navratilova, 61 ans, en deux sets : 6-3, 6-4. Navratilova, qui se retrouvait pour la cinquième fois consécutive en finale, et Black perdent ainsi leur titre remporté l'année dernière.

Chez les messieurs, Xavier Malisse est passé juste à côté du trophée. Aux côtés du Britannique Colin Fleming, il s'est incliné en deux sets, 7-6 (7/4) et 6-4, face à la paire composée de l'Allemand Tommy Haas et de l'Australien Mark Philippoussis. Ce dernier conserve ainsi son titre. L'année dernière, il l'avait emporté avec son compatriote Lleyton Hewitt.