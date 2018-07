Malgré sa crainte de débuter contre une Britannique, Kirsten Flipkens (WTA 45) a poursuivi sur la lancée de sa belle campagne de préparation sur gazon.

La Campinoise de 32 ans a rejoint le 2e tour du tournoi de Wimbledon, son tournoi préféré qu'elle dispute pour la 10e fois, mardi soir. "Flipper" a émergé en deux manches face Heather Watson (WTA 111), 6-4 et 7-5, en 1h45 de jeu, non sans avoir connu une baisse de régime dans le second set.

Flipkens réalisa le premier break (2-1) du match mais concéda le contre-break immédiatement (2-2). Elle réussit le second dans le 7e jeu (4-3) et boucla la manche à sa première balle de set (6-4).

Sur sa lancée, la N.2 belge s'échappait à 3-0 mais se faisait rejoindre (3-3). Elle ne put mettre à profit trois balles de break (0-40) et se retrouvait obligée de chasser Watson (3-4). Dans le 10e jeu, Flipkens a réussi à sauver une balle de set (5-5) avant de réussir le break décisif (6-5) et de conclure sur sa première balle de match.

Au 2e tour, Kirsten Flipkens sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 12/N.12). La lauréate surprise de Roland-Garros 2017, quart de finaliste à Wimbledon l'an dernier, a aussi éliminé une Britannique au premier tour: Katy Dunne (WTA 212) 6-3, 7-6 (7/5). Flipkens mène 2-0 dans ses rencontres contre la citoyenne de Riga, 21 ans, qui remontent déjà à 2015.

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 47) s'était qualifiée pour le deuxième tour grâce à une convaincante victoire 6-2, 6-2 aux dépens de la Slovène Polona Hercog (WTA 64). Elle affrontera la tenante du titre, l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 3), au 2e tour.

Elise Mertens (WTA 15), 15e tête de série, a elle facilement disposé de l'Américaine Danielle Collins (WTA 41), 6-3 et 6-2. Au tour suivant, elle défiera l'Américaine Sachia Vickery (WTA 83) qui a surclassé la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 106) 6-1, 6-2.

Lundi, Yanina Wickmayer (WTA 101) avait passé le cap du 1er tour en battant l'Allemande Mona Barthel (WTA 118) 7-5, 6-4. elle jouera mercredi contre l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 95).

Dans le tableau masculin, David Goffin (ATP 9) a pris la porte d'entrée mardi contre l'Australien Matthew Ebden (ATP 51) en trois sets : 6-4, 6-3, 6-4.