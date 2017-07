Garbine Muguruza, finaliste en 2015, s'est qualifiée à nouveau pour la finale des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon, jeudi à Londres.

L'Espagnole, 23 ans, 15e mondiale, victorieuse à Roland Garros l'an dernier, s'est imposée face à la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 87), 28 ans, en deux manches: 6-1, 6-1. Le premier set était déjà bouclé en trente minutes (6-1) et le second n'a pas duré beaucoup plus longtemps (6-1 en 35 minutes).

Invitée surprise dans le dernier carré londonien, Magdalena Rybarikova restait sur une série de 18 victoires et une défaite depuis son retour sur les courts il y a cinq mois après avoir été opérée au poignet et au genou.

Lauréate des tournois ITF de Surbiton et d'Ilkley en Grande-Bretagne, elle avait atteint aussi les demi-finales à Nottingham (battue par Konta). A Wimbledon, elle s'était offert le scalp de la future N.1 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova au 2e tour et grimpera à la 33e place mondiale lundi à la WTA.

Garbine Muguruza, née à Caracas au Venezuela, est coachée par l'ancienne joueuse espagnole Conchita Martinez, lauréate à Wimbledon en 1994 et sera dans le top 10 au ranking mondial, devenant même 5e mondiale en cas de succès à Londres.

Victorieuse de trois tournois, un par an (Roland Garros 2016, Pékin 2015, Hobart 2014) sur le circuit WTA, Garbine Muguruza jouera en finale samedi contre la gagnante de la seconde demi-finale entre l'Américaine Venus Williams, 5 fois victorieuse à Wimbledon, et la Britannique Johanna Konta (N.6), 7e mondiale.

Venus Williams, 37 ans, visera une neuvième finale à Wimbledon alors que Konta, première britannique dans le dernier carré depuis Virginia Wade en 1978, rêve de devenir la première de son pays à soulever le trophée depuis 40 ans et Virginia Wade toujours sacrée en 1977.