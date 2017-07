Découvrez les résultats de Wimbledon.

Rafael Nadal (ATP 2), 31 ans, tête de série n°4, s'est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon en dominant l'Américain Donald Young, 43e mondial, en trois sets (6-4, 6-2, 7-5) qui a un peu ralenti son allure en fin de match, mercredi. La rencontre a duré 2 heures et 11 minutes.

Le décuple lauréat de Roland-Garros, qui vise un troisième titre à Londres, n'a connu qu'une courte baisse de régime lorsqu'il a servi une première fois pour le match à 5-4.

Young est parvenu à le breaker pour la première et unique fois de la partie mais le N.2 mondial a vite retrouvé ses esprits.

L'Espagnol affrontera Karen Khachanov (ATP 34) pour une place en huitièmes de finale.

Il n'a encore jamais rencontré le jeune Russe de 21 ans qui a de son côté éliminé le Brésilien Thiago Monteiro 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) et 7-5.

Nadal n'avait plus atteint le 3e tour à Wimbledon depuis trois ans. Il a gagné le tournoi en 2008 et 2010. Il était absent à cause d'une blessure au poignet l'an dernier. L'Allemand Dustin Brown l'avait éjecté au 2e tour en 2015.





Murray passe au 3e tour

Le N.1 mondial et tenant du titre Andy Murray a maîtrisé le serveur-volleyeur allemand Dustin Brown (97e) et son jeu à l'ancienne en trois sets (6-3, 6-2, 6-2) pour rallier mercredi le troisième tour de Wimbledon.

Le Britannique a livré un match solide en limitant l'impact du service de son adversaire (5 aces) et n'a pas eu à défendre la moindre balle de break.

Il affrontera l'Italien Fabio Fognini qui a battu le Tchèque Jiri Vesely 7-6 (7/3), 6-4, 6-2.





Tsonga domine Bolelli et file au troisième tour

Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga, 10e mondial, s'est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon en battant sans trembler l'Italien Simone Bolelli en mois de deux heures, 6-1, 7-5, 6-2.

Tsonga (32 ans), qui disputait son 600e match sur le circuit ATP, a dominé l'Italien de la tête et des épaules, en réussissant notamment 13 aces et en ne cédant jamais son service.

Bolelli (31 ans), ancien joueur du top 40 mais descendu au 313e rang mondial après avoir été éloigné des courts pendant huit mois à la suite d'une opération du genou gauche en juin 2016, s'est tout de même procuré quatre balles de break. Mais Tsonga, auteur de 32 coups gagnants, n'a pas craqué dans les moments importants.

Le double demi-finaliste à Londres (2011, 2012), quart-de-finaliste en 2016, affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili et l'Américain Sam Querrey, tête de série N.24.





Ostapenko s'est fait peur

Jelena Ostapenko, récente lauréate à Roland-Garros, s'est qualifiée mercredi pour le troisième tour de Wimbledon, grâce à sa victoire dans la douleur sur la Canadienne Françoise Abanda (142e mondiale), 4-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Dépassée dans le premier set, poussée au jeu décisif dans la seconde manche, la Lettone a été menée 2-0 dans le dernier set avant de retrouver son jeu d'attaque et conclure le match en près de deux heures (1 h 56 min).

Au prochain tour, la 13e joueuse mondiale affrontera l'Italienne Camila Giorgi, victorieuse mercredi de la tête de série N.17, l'Américaine Madison Keys.





La Tchèque Petra Kvitova, doublé lauréate, éliminée au deuxième tour

La Tchèque Petra Kvitova, qui visait un troisième titre à Wimbledon, s'est inclinée contre toute attente dès le deuxième tour face à l'Américaine Madison Brengle, 95e mondiale, victorieuse en trois sets (6-3, 1-6, 6-2) mercredi.

La lauréate des éditions 2011 et 2014 semblait diminuée et a fait appel au médecin avant le dernier jeu. La désillusion est grande pour l'ex-N.2 mondiale (en 2011), redevenue une prétendante crédible au titre après sa victoire à Birmingham lors de la préparation sur herbe.

C'était seulement le deuxième tournoi disputé cette saison par la Tchèque âgée de 27 ans, qui avait subi une opération de la main gauche en décembre, suite à une agression au couteau par un cambrioleur à son domicile.

Brengle n'avait encore jamais gagné un match à Wimbledon jusqu'à cette année. La joueuse de 27 ans tentera de s'inviter en deuxième semaine. Mais il lui faudra pour cela battre la Française Caroline Garcia, qui a écarté la Roumaine Ana Bogdan (6-4, 6-3).





Azarenka poursuit sa route

La Biélorusse Victoria Azarenka a écarté d'un double 6-3 la Russe Elena Vesnina, 16e mondiale et demi-finaliste sortante, mercredi, au deuxième tour de Wimbledon. La rencontre a duré 1 heure et 39 minutes.

L'ex-N.1 mondiale, redescendue au 683e rang après avoir donné naissance à son premier enfant en décembre, a signé sa huitième victoire en autant de matches contre son adversaire, gênée au niveau du flanc droit. Vesnina, 30 ans, a dû faire appel à une kiné à 4-3 dans le second set. La Biélorusse disputait seulement son quatrième match depuis son retour à la compétition. Elle avait atteint le deuxième tour à Majorque.

Azarenka, 27 ans, affrontera au troisième tour la Britannique Heather Watson (WTA 102) qui a balayé un peu plus tôt la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 19) 6-0, 6-4.