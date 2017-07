Découvrez les résultats du jour à Wimbledon.

Chez les femmes

Simona Halep (N.2) s'est qualifiée pour les quarts de finale des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, lundi sur le gazon londonien et n'est plus qu'à un match de la place de numéro 1 mondiale.

La Roumaine, numéro 2 mondiale, a pris la mesure en deux sets de la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 683) 7-6 (7/3), 6-2.

En quarts de finale, Simona Halep rencontrera la Britannique Johanna Konta (N.6), 7e joueuse du monde, pour qui le rêve de poursuit. Elle a battu en 8es de finale lundi la Française Caroline Garcia (WTA 22) 7-6 (7/3), 4-6 et 6-4.

Si elle accède aux demi-finales, Simona Halep sera la nouvelle numéro 1 mondiale lundi prochain. Dans le cas contraire, c'est la Tchéque Karolina Pliskova (WTA 3), éliminée au 2e tour à Londres, qui trônera au sommet de la hiérarchie mondiale.

L'Allemande Angelique Kerber, actuelle numéro 1 mondiale et finaliste l'an dernier à Wimbledon, a en effet été éliminée lundi par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 15) et est assurée dès lors de perdre son statut lundi prochain.

Par ailleurs, l'Américaine Coco Vandeweghe, 25e mondiale, s'est offret le scalp de la Danoise Caroline Wozniacki (N.5/WTA 6) 7-6 (7/4), 6-4 et rejoint les quarts de finale à Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière après 2015. Coco Vandeweghe jouera contre Magdalena Rybarikova. La Slovaque (WTA 87) s'est qualifiée pour le top 8, pour la première fois de sa carrière, en écartant la Croate Petra Martic (WTA 135), issue des qualifications, 6-4, 2-6 et 6-3. Rybarikova, 28 ans, qui reste sur 17 victoires lors de ses 18 dernières sorties sur gazon.

Les autres quarts de finale opposeront la Russe Svetlana Kuznetsova, 32 ans, 8e mondiale, à l'Espagnole Garbine Muguruza, et la Lettone Jelena Ostapenko (N.13), victorieuse à Roland Garros, à l'Américaine Venus Williams (WTA 11), quintuple vainqueur à Wimbledon.





Chez les hommes

Rafael Nadal va au bout de lui-même mais perd 15-13 dans le dernier set

L'Espagnol Rafael Nadal a été éliminé en huitième de finale de Wimbledon en chutant lundi contre le serveur-volleyeur luxembourgeois Gilles Muller, 26e mondial, qui s'est imposé 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13.

Le décuple lauréat de Roland-Garros, titré à Londres en 2008 et 2010, ne parviendra pas à reprendre la place de N.1 mondial à Andy Murray à l'issue du tournoi. Le Britannique est hors de portée de l'Espagnol après sa victoire obtenue plus tôt devant le Français Benoît Paire (7-6 (7/1), 6-4, 6-4).

Federer écarte Dimitrov et va en quarts

Le Suisse Roger Federer, en quête d'un huitième titre record à Wimbledon, s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant facilement le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-2, 6-4 lundi.

Le N.5 mondial affrontera l'Allemand Alexander Zverev ou le Canadien Milos Raonic, finaliste sortant, pour une place dans le dernier carré.

Murray en quarts en battant Paire

Andy Murray s'est qualifié pour les quarts de finale des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon lundi sur le gazon londonien. L'Ecossais, 30 ans, a battu le Français Benoit Paire, 46e au classement ATP, en trois sets: 7-6 (7/1), 6-4, 6-4.

Vainqueur en 2013 et l'an dernier à Wimbledon, le numéro 1 mondial devient le 3e joueur de l'histoire à se hisser en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la 10e fois de suite après l'Américain Jimmy Connors (13 fois à l'US Open de 1973 à 1985 et 11 fois à Wimbledon de 1972 à 1982) et le Suisse Roger Federer (11 fois à l'Open d'Australie de 2004 à 2014 et 10 fois à Wimbledon de 2003 à 2012).

Andy Murray jouera en quarts de finale contre l'Américain Sam Querrey, 28e mondial, victorieux de son côté du Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42), 5-7, 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (11/13) et 6-3. Andy Murray est aussi en quarts de finale pour la 23e fois sur ses 25 derniers Grand Chelem.

Cilic en quarts sans perdre un set

Le Croate Marin Cilic, 6e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon sans perdre un set après sa victoire contre l'Espagnol Roberto Bautista (19e) 6-2, 6-2, 6-2 lundi.

Le lauréat de l'US Open 2014 atteint pour la quatrième fois d'affilée ce niveau de la compétition à Londres.

Pour franchir enfin le cap, il devra se débarrasser du Luxembourgeois Gilles Muller (26e).