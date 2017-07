Milos Raonic et Roger Federer se retrouvent cette après-midi pour une place en demi-finale.

Le Canadien avait eu le dernier mot en demi-finales la saison passée (6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3) et sera de nouveau sur la route du Suisse mercredi en quarts. Mais la forme affichée par Federer depuis lui donne beaucoup plus de certitudes que la saison passée. Après avoir détruit Grigor Dimitrov en huitièmes, il arrive frais et plus que dispo.

"Affronter un grand serveur, c’est plus comme une séance de penalty et c’est exactement ce qui m’attend. Mais je me sens frais, prêt physiquement, serein. Je vais être bien concentré, mettre beaucoup d’intensité et rester positif."

La situation est plus délicate pour Raonic qui n’a plus battu un joueur du Top 5 depuis cette fameuse victoire et a dû constamment se battre contre les blessures. Mais il rêve de ce titre depuis toujours et si son service tient bon, il pourrait tout à fait refaire le coup de 2016. "Je manque de matchs donc j’ai un peu de mal à rentrer dans les parties, à tout de suite me sentir bien", a-t-il cependant reconnu. "Je cherche encore le bon tempo que j’avais la saison passée et il va falloir être au top sur chaque point dans ce match."

Suivez le score en live