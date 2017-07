Ruben Bemelmans a battu le 49e mondial pour rejoindre le 3e tour.

Ruben Bemelmans (ATP 124) s'est imposé au bout du suspense contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 49) au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne, mercredi sur le gazon de Wimbledon.

Ruben Bemelmans défiait le Russe Daniil Medvedev, 21 ans, qui avait créé la première grosse surprise du tournoi en éliminant le Suisse Stan Wawrinka (N.5), 3e joueur du monde, au premier tour.

Le Limbourgeois de 29 ans s'est imposé 6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 en 2 heures et 51 minutes de jeu. C'était la première fois que Bemelmans et Medvedev se rencontraient sur le circuit ATP.

Bemelmans, jamais inquiété sur sa mise en jeu dans les deux premiers sets, a mené 6-4, 6-2 après 58 minutes de jeu. Il aura fallu un seul break, en début de 3e manche, pour que le Russe ne revienne à deux sets à un (3-6). Malmené, Bemelmans a également perdu le 4e set (2-6).

Breaké d'entrée dans la manche décisive, le Belge est finalement parvenu à renverser la vapeur. Il a émergé d'un duel intense, remportant le dernier set sur un jeu de service rondement mené (6-3).

C'est la première fois en cinq apparitions dans le tableau final à Wimbledon que Ruben Bemelmans parvient au troisième tour, la deuxième en Grand Chelem après l'US Open 2015.

Au troisième tour précisément, Bemelmans sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42) et l'Italien Andreas Seppi (ATP 87).

Le second belge dans le tableau final en simple messieurs, Steve Darcis (ATP 61), affrontera au 2e tour l'Espagnol David Ferrer (ATP 39), vainqueur de Richard Gasquet (ATP 27/N.22). David Goffin (ATP 13) est absent, insuffisamment rétabli de sa blessure à la cheville encourue à Roland Garros.





Bemelmans défiera le Sud-Africain Kevin Anderson

La tâche de Ruben Bemelmans (ATP 124) s'annonce ardue mais pas impossible. En effet, le Limbourgeois défiera au troisième tour du tournoi de Wimbledon le Sud-Africain Kevin Anderson, 42e joueur mondial.

D'abord vainqueur du vétéran allemand Tommy Haas au premier tour, Bemelmans, 29 ans, s'est imposé mercredi contre le Russe Russe Daniil Medvedev (ATP 49) au terme d'un combat en cinq sets, 6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 après 2 heures et 51 minutes de jeu.

Au troisième tour, il rencontrera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42). Du haut de ses 2m03, Anderson est un redoutable adversaire sur surface rapide. Lors de sa victoire contre l'Italien Andreas Seppi (ATP 87) au 2e tour, il a réalisé pas moins de 16 aces. Anderson, 31 ans, s'est imposé 6-3, 7-6 (4), 6-3 en 1 heure et 40 minutes de jeu. A noter que ce sera la première rencontre entre les deux joueurs sur le circuit.

Ruben Bemelmans n'a jamais atteint le 3e tour à Wimbledon. Quant à Anderson, il a déjà joué deux huitièmes de finale à Londres, chaque fois éliminé par un cador du circuit. En 2014, il avait subi la loi d'Andy Murray alors qu'en 2015, c'est Novak Djokovic qui s'était dressé sur sa route.





Bemelmans : "Une des plus belles prestations de ma carrière"

Il est tombé à genoux après la balle de match avant d'embrasser le gazon du court n°16 tellement il était ravi de son exploit... Ruben Bemelmans (ATP 124) s'est hissé pour la première fois de sa carrière au troisième tour à Wimbledon, mercredi. Le Limbourgeois, 29 ans, issu des qualifications, a vaincu 6-4, 6-2, 3-6, 2-6 et 6-3 le jeune Russe Daniil Medvedev (ATP 49), 21 ans, tombeur de Stan Wawrinka (ATP 5), dans un match où il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

"Je suis submergé par l'émotion", confia-t-il. "C'est un merveilleux résultat, une des plus belles prestations de ma carrière. J'avais déjà atteint le troisième tour à l'US Open (NdlR: en 2015 contre Stan Wawrinka), mais ceci est peut-être encore plus beau, dans la mesure où cela se produit à Wimbledon, mon tournoi préféré. J'ai très bien joué lors des deux premiers sets, mais ensuite je suis devenu un peu trop passif. Et dans le cinquième set, quand j'ai été mené 0-2, je savais que je devais tout donner, sans quoi c'était fini. Je n'ai rien lâché et lui s'est énervé sur l'arbitre. Je n'ai pas vu qu'il a jeté des pièces en bas de la chaise d'arbitre après le match. De toute façon, c'est son problème. Moi, je suis très content".

Ruben Bemelmans a toutes les raisons de l'être. En se hissant au troisième tour, le gaucher de Genk s'est non seulement assuré de réintégrer le Top 100 - il devrait être 96e -, ce qui lui permettra de ne pas devoir disputer les qualifications du prochain US Open, mais il touchera également la coquette somme de 90.000 livres sterling, l'équivalent de 103.000 euros. Vendredi, il défiera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 42), 31 ans, qui a battu l'Italien Andreas Seppi (ATP 87) en trois sets: 6-3, 7-6(7/4), 6-3.

"Cela va me permettre de continuer à investir dans ma carrière", poursuivit-il. "J'aurais signé des deux mains et les yeux fermés pour être au troisième tour au moment où j'ai entamé mon parcours en qualifications. Je n'ai pas vraiment d'explication, autre que le fait d'avoir bien travaillé les schémas de jeu mis en place avec Fred (NdlR: Hermes, son coach). Ce ne sera pas facile contre Anderson. Il est très fort sur gazon. Là, je suis un peu fatigué, mais je serai à 100% vendredi", sourit-il.





Fred Hemmes, le coach de Ruben Bemelmans: "C'est incroyable !"

Ruben Bemelmans (ATP 124) n'était pas le seul à arborer un large sourire à la sortie du court n°17 après sa victoire en cinq sets contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 49). Fred Hemmes, son coach, était lui aussi ravi. Le Néerlandais, 36 ans, qui travaille depuis quelques années pour Tennis Vlaanderen, l'aile flamande de la Fédération belge, était également passé par toutes les émotions dans les tribunes.

"C'est incroyable !", s'exclama-t-il. "Cela fait quelques semaines que Ruben joue bien. Simplement, c'est maintenant que les pièces du puzzle s'imbriquent. Il travaille dur pour progresser et il est en train d'en cueillir les fruits. Je suis très content. Ce fut un match très bizarre. Après avoir gagné le deuxième set, que son adversaire lui a donné, Ruben a un peu baissé de niveau, commis quelques fautes, et le Russe a pu se relancer. Et dans le cinquième set, il s'est brillamment battu pour refaire son break de retard et s'imposer. C'est vraiment une très belle victoire..."

Cela fait un an environ que Ruben Bemelmans collabore avec Fred Hemmes. Et visiblement, le courant entre les deux hommes passe très bien. Après avoir serré la main de Daniil Medvedev, le gaucher de Genk tomba d'ailleurs directement dans les bras du Néerlandais d'Alkmaar pour le remercier. "Wimbledon c'est son tournoi. Il joue incroyablement bien sur gazon. Là, il va sans doute réintégrer le Top 100 et je pense qu'il a encore un bel avenir s'il respecte les engagements que nous avons pris. Ruben est un garçon très talentueux, mais comme on dit en néerlandais, "hij moet ballen hebben" (traduction: "il faut en avoir"). C'est aussi simple que ça. Il peut encore améliorer de petites choses dans son jeu, essayer d'être plus stable, plus solide, car il a de très beaux coups de raquette. Il faut qu'il s'en serve. Kevin Anderson, son prochain adversaire, est très fort, mais là, il ne peut plus rien lui arriver..., sourit Fred Hemmes.





Darcis face à Ferrer: "Jouer comme contre Nadal"

Steve Darcis (ATP 61) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour le troisième tour à Wimbledon, ce jeudi. Le Sprimontois, 33 ans, vainqueur en cinq sets du Lituanien Ricardas Berankis (ATP 196), défiera un autre trentenaire en la personne de David Ferrer (ATP 39), ancien n°3 mondial, qui a créé une petite surprise en battant Richard Gasquet (ATP 27).

"Je sais que je peux m'attendre à un match très physique", a-t-il expliqué. "Ferrer n'a pas brillé depuis le début de l'année, je sais qu'il y a été blessé (NdlR : au tendon d'Achille) et qu'il a eu des soucis avec sa raquette, mais il a dû sortir un gros match pour battre Gasquet. Des joueurs comme lui n'ont pas besoin de grand-chose pour se remettre en selle. Mais bon, ma victoire contre Berankis m'a rassuré. J'ai fait un bon match et les sensations sont bonnes."

Steve Darcis s'est préparé sereinement mercredi sous un généreux soleil. Tandis que David Ferrer avait planifié une session d'entraînement avec Juan Martin Del Potro (ATP 32), l'ancien vainqueur de l'US Open, le Liégeois a tapé calmement la balle avec son coach Yannis Demeroutis. Il est prêt pour essayer de prendre sa revanche contre l'Espagnol, qui ne lui avait laissé aucune chance à Roland Garros, en 2008, lors de leur unique précédente confrontation sur le circuit.

"Mon dos va bien", a-t-il glissé dans le restaurant des joueurs, une poche de glace sur le poignet. "Par précaution", sourit-il. "Ferrer va sans doute commettre deux fautes directes sur tout le match, comme d'habitude. Je devrai donc varier, être agressif et monter au filet dès que possible. En fait, jouer dans le même style que j'avais adopté quand j'ai battu Nadal (NdlR: au premier tour en 2013). Ce ne sera pas facile, mais je sais que j'ai les armes pour l'ennuyer."