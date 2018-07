Six Belges sont au programme de la 4e journée des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, jeudi.

Dans l'épreuve du simple messieurs, Ruben Bemelmans (ATP 104), héroïque face à l'Américain John Isner (N.9/ATP 10) aura à coeur de poursuivre dans le 5e set, là où il s'était arrêté, sa prestation qui lui avait permis de revenir de 2 sets 0 à deux sets partout mercredi avant que la pluie ne s'en mêle.

Le Limbourgeois jouera cette rencontre comptant pour le deuxième tour en deuxième match sur le court N.12.

Côté féminin, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flikens joueront leur deuxième tour en simple. La numéro 1 belge (N.15), 15e mondiale, sera opposée, en 2e match sur le court N.15, à l'Américaine Sachia Vickery (WTA 83).

En 5e match sur le court N.3, Kirsten Flipkens (WTA 45) jouera de son côté contre la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 12/N.12). En 5e match aussi, sur le court N.2, Alison Van Uytvanck (WTA 47) défiera l'Espagnole Garbine Muguruza (N.3), 3e joueuse du monde et tenante du titre sur le gazon londonien.

En double, deux paires belgo-néerlandaises devront achever leur rencontre entamée mercredi mais interrompue aussi par la pluie. Elise Mertens et Demi-Schuurs (N.8) doivent en finir face à la Roumaine Sorana Cirstea et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (4-4), alors que Ysaline Bonaventure et Bibiane Schoofs (Aut) doivent achever aussi leur match contre la Taïwanaise Hao et la Chinoise Zhaoxuan Yang (4-3).

Toujours au premier tour du double dames, Maryna Zanevska, associée à l'Australienne Arina Rodionova, sera opposée à la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Japonaise Makoto Ninomiya.

Programme de jeudi:

- Court central (à partir de 14h00):

Mikhail Kukushkin (Kaz) - Rafael Nadal (Esp/N.2)

Johanna Konta (G-B/N.22) - Dominika Cibulkova (Svq)

Kyle Edmund (G-B/N.21) - Bradley Klahn (USA)

Court N.1 (à partir de 14h00):

Marin Cilic (Cro/N.3) - Guido Pella (Arg) 6-3, 6-1, 3-4, à terminer

Simona Halep (Rou/N.1) - Saisai Zheng (Chn)

Juan Martin Del Potro (Arg/N.5) - Feliciano Lopez (Esp)

Taylor Fritz (USA) - Alexander Zverev (All/N.4)

Court N.2 (à partir de 12h30):

Katie Boulter (G-B) - Naomi Osaka (Jap/N.18)

Kevin Anderson (AfS/N.8) - Andreas Seppi (Ita) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 1-1, à terminer

Horacio Zeballos (Arg) - Novak Djokovic (Ser/N.12)

Bernard Tomic (Aus) - Kei Nishikori (Jap/N.24)

Garbine Muguruza (Esp/N.3) - Alison Van Uytvanck (BEL)

Court N.3 (à partir de 12h30):

Ashleigh Barty (Aus/N.17) - Eugenie Bouchard (Can)

Thomas Fabbiano (Ita) - Stan Wawrinka (Sui)

Nick Kyrgios (Aus/N.15) - Robin Haase (P-B)

Benoit Paire Fra) - Denis Shapovalov (Can/N.26)

Jelena Ostapenko (Let/N.12) - Kirsten Flipkens (BEL)

Court N.4 (à partir de 12h30):

en 5e match

Oksana Kalashnikova/Makoto Ninomiya (Géo/Jap) - Arina Rodionova/Maryna Zanevska (Aus/BEL)

Court N.9 (à partir de 12h30)

en 5e match

Elise Mertens/Demi Schuurs (BEL/P-B/N.8) - Sorana Cirstea/Sara Sorribes Tormo (Rou/Esp) 4-4, à terminer

Court N.11 (à partir de 11h00):

Ysaline Bonaventure/Bibiane Schoofs (BEL/P-B) - Hao-Ching Chan/Zhaoxuan Yang (Tpe/Chn/N.7) 4-3, à terminer

Court N.12 (à partir de 12h30):

Angelique Kerber (All/N.11) Claire Liu (USA)

Ruben Bemelmans (BEL) - John Isner (USA/N.9) 1-6, 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/3), 4-3, à terminer

Court N.15 (à partir de 12h30):

Julien Benneteau (Fra) - Frances Tiafoe (USA)

Sachia Vickery (USA) - Elise Mertens (BEL/N.15)