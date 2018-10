Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour la finale du double dames du tournoi de tennis WTA de Linz, samedi en Autriche.

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, la Campinoise visera un 4e titre WTA en double dimanche. Flipkens et Larssson, troisième tête de série dans cette épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, ont battu en demi-finales la paire, formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Slovène Katarina Srebotnik, qui était 2e tête de série à Linz : 6-2 et 6-2 en ... 62 minutes.

Flipkens/Larssson seront opposées en finale à la tête de série N.1 composée de l'Américaine Raquel Atawo et de l'Allemande Anna-Lena Groenefeld.

Flipkens, 32 ans, a gagné son premier titre en double avec Larsson à Séoul en 2016. Elle s'est ensuite imposée en compagnie de la Slovaque Dominika Cibulkova à Rosmalen en 2017 et cette année à Lugano aux côtés d'Elise Mertens. Elle a aussi perdu 5 finales dont trois cette année à Rosmalen (avec Kiki Bertens), à Nuremberg (avec Larsson) et à Budapest (avec Larsson). Elle compte aussi un titre en simple à Québec en 2012.